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Єврокомісія напередодні літа запропонувала пом’якшити обмеження на поїздки в Євросоюзі

Понеділок, 31 травня 2021, 16:40

Європейська комісія запропонувала в понеділок оновити рекомендацію Ради ЄС щодо координації обмежень на вільне пересування всередині ЄС, які були введені у відповідь на пандемію COVID-19.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в понеділок, пише "Європейська правда".

Згідно з пропозицією, Єврокомісія рекомендує країнам-членам в ухваленні рішень щодо поїздок між державами блоку звільнити від тестування та карантину повністю вакцинованих осіб, які є власниками цифрового сертифіката ЄС, через 14 днів після отримання останньої дози вакцини.  

Те саме пом’якшення рекомендують застосовувати стосовно осіб, які видужали від хвороби, але отримали лише першу дозу вакцини із двох.

Особи, які перенесли коронавірус та мають підтвердження цього у цифровому сертифікаті ЄС, повинні бути звільнені від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного результату ПЛР-тесту.

Особи із чинним сертифікатом про пройдений тест повинні бути звільнені від можливих карантинних вимог.

Комісія також пропонує державам-членам стандартний період дії тестів: 72 години для тестів ПЛР і 48 годин для експрес-тестів на антигени.

Для забезпечення єдності сім'ї неповнолітні, які подорожують з батьками, повинні бути звільнені від карантину у тому випадку, якщо батькам не потрібно відбувати карантин, наприклад, через вакцинацію. Діти до 6 років також повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздками.

"В останні тижні спостерігається стала тенденція до зниження числа інфікованих, що свідчить про успіх кампаній вакцинації в ЄС. Паралельно ми заохочуємо широко доступні можливості тестування. У цьому контексті держави-члени в цей час поступово знімають ковідні обмеження як всередині країни, так і щодо поїздок.

Ми пропонуємо державам-членам координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування з урахуванням нашого нового спільного інструменту: цифрового ковідного сертифіката ЄС. Тепер ми очікуємо, що держави-члени будуть найкращим чином використовувати цей інструмент і рекомендацію, яка дозволяє кожному знову вільно і безпечно пересуватися", - прокоментував єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Єврокомісія також запропонувала оновити загальні критерії для зон ризику і ввести механізм "екстреного гальмування" для вирішення проблем, пов'язаних з поширенням нових варіантів коронавірусу.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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Теми: Європавакцинація
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