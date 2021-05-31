Еврокомиссия накануне лета предложила смягчить ограничения на поездки в Евросоюзе

Европейская комиссия предложила в понедельник обновить рекомендацию Совета ЕС по координации ограничений на свободное передвижение внутри Евросоюза, которые были введены в ответ на пандемию COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, обнародованном в понедельник, пишет "Европейская правда".

Согласно предложению, Еврокомиссия рекомендует странам-членам при принятии решений относительно поездок между государствами блока освободить от тестирования и карантина полностью вакцинированных лиц, являющихся владельцами цифрового сертификата ЕС, через 14 дней после получения последней дозы вакцины.

То же самое смягчение рекомендуют применять в отношении лиц, выздоровевших от болезни, но получивших только первую дозу вакцины из двух.

Лица, перенесшие коронавирус и имеющие подтверждение в цифровом сертификате ЕС, должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата ПЦР-теста.

Лица с действующим сертификатом о пройденном тесте должны быть освобождены от возможных карантинных требований.

Комиссия предлагает государствам-членам стандартный период действия тестов: 72 часа для тестов ПЦР и 48 часов для экспресс-тестов на антигены.

Для обеспечения единства семьи несовершеннолетние, путешествующие с родителями, должны быть освобождены от карантина в том случае, если родителям не нужно отбывать карантин, например из-за вакцинации. Дети до 6 лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.

"В последние недели наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных, что свидетельствует об успехе кампаний вакцинации в ЕС. Параллельно мы поощряем широкодоступные возможности тестирования. В этом контексте государства-члены в это время постепенно снимают ковидные ограничения как внутри страны, так и относительно поездок.

Мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение с учетом нашего нового совместного инструмента: цифрового ковидного сертификата ЕС. Теперь мы ожидаем, что государства-члены будут наилучшим образом использовать этот инструмент и рекомендацию, которая позволяет каждому вновь свободно и безопасно передвигаться", - прокомментировал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Еврокомиссия также предложила обновить общие критерии для зон риска и ввести механизм "экстренного торможения" для решения проблем, связанных с распространением новых вариантов коронавируса.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

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