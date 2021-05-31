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Силовики провели масштабну спецоперацію та викрили банду на Закарпатті

Понеділок, 31 травня 2021, 16:56

В рамках спецоперації на Закарпатті силовики затримали учасників злочинної організації та повідомили про підозру семи особам за фактами незаконного позбавлення волі, розбоїв, незаконного заволодіння транспортним засобом.

Джерело: пресслужба Нацполіції Закарпаття, Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, мешканець Закарпаття організував стійке ієрархічне об’єднання, яке систематично займалося вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів на території Закарпатської області. Всі учасники злочинної організації місцеві мешканці спортивної статури, які володіють навичками бойових мистецтв та мають авторитет у злочинному середовищі регіону".

Деталі: Правоохоронці у Львові затримали 41-річного організатора, який прибув з Туреччини, ще одного координатора – на кордоні з Польщею. Інших учасників затримано у Мукачево.

 

Також у Львові та Мукачево проведено 23 обшуки, задіяно 60 екіпажів поліції. Під час обшуків вилучили понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів "ПМ", 5 "Форт-17", 5 "ТТ", 6 гранат, понад 40 магазинів, набої, пристрої для безшумної стрільби. Крім того, виявлено арсенал холодної зброї, тепловізори, радіостанції, gps-трекери, спецодяг та бронежилети, які використовувалися у злочинній діяльності.

За місцем проживання учасників злочинної організації виявили швейцарські годинники, золоті прикраси, коштовності, валюту, 6 транспортних засобів, які використовувалися під час підготовки та безпосереднього вчинення злочинів, а також наркотики.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також перевіряється причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території України.

Zaxid.net з посиланням на поліцію повідомляє, що кримінального авторитета із Закарпаття Артура Пашкуляка, якого підозрюють у вбивстві.

 

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяполіціяОфіс генпрокурораСБУ


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