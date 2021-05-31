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Силовики провели масштабную спецоперацию и разоблачили банду на Закарпатье

Понедельник, 31 мая 2021, 16:56
Силовики провели масштабную спецоперацию и разоблачили банду на Закарпатье

В рамках спецоперации на Закарпатье силовики задержали участников преступной организации и сообщили о подозрении семи лицам по фактам незаконного лишения свободы, разбоев, незаконного завладения транспортным средством.

Источник: пресс-служба Нацполиции Закарпатья, Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, житель Закарпатья организовал устойчивое иерархическое объединение, которое систематически занималось совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории Закарпатской области. Все участники преступной организации местные жители спортивного телосложения, которые обладают навыками боевых искусств и пользуются авторитетом в преступной среде региона".

Детали: Правоохранители во Львове задержали 41-летнего организатора, который прибыл из Турции, еще одного координатора - на границе с Польшей. Других участников задержали в Мукачево.

 

Также во Львове и Мукачево проведено 23 обыска, задействовано 60 экипажей полиции. Во время обысков изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, 2 помповых ружья, 10 пистолетов "ПМ", 5 "Форт-17", 5 "ТТ", 6 гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы. Кроме того, обнаружен арсенал холодного оружия, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежда и бронежилеты, которые использовались в преступной деятельности.

По месту жительства участников преступной организации обнаружили швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности, валюту, 6 транспортных средств, которые использовались при подготовке и непосредственном совершении преступлений, а также наркотики.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

 

Украинская правда

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Темы: ЗакарпатьеполицияОфис генпрокурораСБУ
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