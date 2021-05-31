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Генсек НАТО пояснив, чому Україну не запросили на саміт

Понеділок, 31 травня 2021, 17:25
Генсек НАТО пояснив, чому Україну не запросили на саміт

Саміт лідерів країн НАТО у червні не передбачає участі країн-партнерів, саме тому до Брюсселя не запрошували представників України або Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед міністерською зустріччю у Брюсселі.

"Саміт буде тільки для союзників, тому що це досить короткий саміт, в один день. Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу і ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання грузинської журналістки.

Він також заявив, що НАТО приділяє багато уваги Чорноморському регіону, в тому числі через співпрацю з Україною та Грузією.

"Ми обмінюємося інформацією, ми допомагаємо зміцнювати можливості і ми маємо присутність НАТО в регіоні Чорного моря на суші, у повітрі та на воді", - додав генсек.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формат для участі української сторони в червневому саміті лідерів країн Альянсу на тлі російської агресії в регіоні.

Раніше Кулеба заявив, що не очікує на ухвалення рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) на червневому саміті, оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Саміт глав держав та урядів країн Альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.

Читайте також План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

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