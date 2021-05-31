Генсек НАТО объяснил, почему Украину не пригласили на саммит

Саммит лидеров стран НАТО в июне не предусматривает участия стран-партнеров, поэтому в Брюссель не приглашали представителей Украины или Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед министерской встречей в Брюсселе.

"Саммит будет только для союзников, так как это достаточно короткий саммит, один день. В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени и мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

Он также заявил, что НАТО уделяет много внимания Черноморскому региону, в том числе через сотрудничество с Украиной и Грузией.

"Мы обмениваемся информацией, мы помогаем укреплять возможности и мы присутствие НАТО в регионе Черного моря на суше, в воздухе и на воде", - добавил генсек.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может понять, как можно не найти формат для участия украинской стороны в июньском саммите лидеров стран Альянса на фоне российской агрессии в регионе.

Ранее Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) на июньском саммите, поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

Саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Читайте также План совместимости с НАТО. Что должен сделать Альянс для реальных изменений в Украине