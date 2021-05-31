В’язень Кремля Вигівський: Або мене звільнять, або піду "небесним експресом"

Незаконно ув'язнений у Росії Валентин Вигівський, засуджений до 11 років суворого режиму нібито за "шпигунство", розповів про жахливі умови в російські в’язниці, де він сидить уже 6 років.

Джерело: інтерв’ю Вигівського "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я вже майже п’ять років сиджу в бетонному підвалі! Зазвичай ув’язнений сидить в ПКТ (приміщення критої тюрми – ред.) не більше ніж півроку, а я – п’ять років! Кожен раз мені продовжують покарання за всілякі уявні порушення. Наприклад, після прогулянки пропонують віник і лопату, щоб "прибрати". А коли я відмовляюся, тому що я поклявся, що палець об палець не вдарю в цій країні, мені пишуть нове порушення! І я знову сиджу в кам’яному мішку! Не маю права навіть поговорити по телефону, не чую рідних голосів! Причому я впевнений, що це робить не місцева адміністрація, до неї у мене особливих претензій немає. Я думаю, це негласна вказівка ФСБ – тримати мене в одиночці подалі від інших ув’язнених, замкнути від усього світу, щоб я швидше з глузду з’їхав".

Деталі: Він нагадав, що зізнання у справі у нього вирвали за допомогою катувань. На суді українець від них відмовився. "Мене били кілька днів на Луб'янці, а потім почалося щось взагалі неймовірне. Вивезли в ліс, поставили на коліна, наділи мішок на голову і почали стріляти, як би імітуючи розстріл… Я змушений був підписати (зізнання, – ред.). Тоді я ще своїм життям дорожив, сподівався, що мене звільнять, обміняють, а зараз така байдужість на душі... Все одно, що з тобою буде. У мене найкращі роки пройшли тут", – зазначив Вигівський.

Він каже, що вже нічого не чекає від життя. "Чесно вам скажу, у мене виникають суїцидальні думки. Я не буду тут сидіти до 2025 року", – заявив Вигівський.

На питання, що б він хотів передати на волю, українець відповів: "Передайте всім: або мене звільнять, або я піду на Батьківщину "небесним експресом"!"

Передісторія: Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя члени так званої "кримської самооборони" викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у "шпигунстві". Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула.

5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за "шпигунство в авіаційній сфері".