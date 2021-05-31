Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В’язень Кремля Вигівський: Або мене звільнять, або піду "небесним експресом"

Понеділок, 31 травня 2021, 17:31

Незаконно ув'язнений у Росії Валентин Вигівський, засуджений до 11 років суворого режиму нібито за "шпигунство", розповів про жахливі умови в російські в’язниці, де він сидить уже 6 років.

Джерело: інтерв’ю Вигівського "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я вже майже п’ять років сиджу в бетонному підвалі! Зазвичай ув’язнений сидить в ПКТ (приміщення критої тюрми – ред.) не більше ніж півроку, а я – п’ять років! Кожен раз мені продовжують покарання за всілякі уявні порушення. Наприклад, після прогулянки пропонують віник і лопату, щоб "прибрати". А коли я відмовляюся, тому що я поклявся, що палець об палець не вдарю в цій країні, мені пишуть нове порушення! І я знову сиджу в кам’яному мішку! Не маю права навіть поговорити по телефону, не чую рідних голосів! Причому я впевнений, що це робить не місцева адміністрація, до неї у мене особливих претензій немає. Я думаю, це негласна вказівка ФСБ – тримати мене в одиночці подалі від інших ув’язнених, замкнути від усього світу, щоб я швидше з глузду з’їхав".

Деталі: Він нагадав, що зізнання у справі у нього вирвали за допомогою катувань. На суді українець від них відмовився. "Мене били кілька днів на Луб'янці, а потім почалося щось взагалі неймовірне. Вивезли в ліс, поставили на коліна, наділи мішок на голову і почали стріляти, як би імітуючи розстріл… Я змушений був підписати (зізнання, – ред.). Тоді я ще своїм життям дорожив, сподівався, що мене звільнять, обміняють, а зараз така байдужість на душі... Все одно, що з тобою буде. У мене найкращі роки пройшли тут", – зазначив Вигівський.

Він каже, що вже нічого не чекає від життя. "Чесно вам скажу, у мене виникають суїцидальні думки. Я не буду тут сидіти до 2025 року", – заявив Вигівський.

На питання, що б він хотів передати на волю, українець відповів: "Передайте всім: або мене звільнять, або я піду на Батьківщину "небесним експресом"!"

Передісторія: Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя члени так званої "кримської самооборони" викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у "шпигунстві". Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула.

5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за "шпигунство в авіаційній сфері".

Теми: політв'язніРосіяв'язниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на плани РФ зі створення нових військових з'єднань

Литва оголосила Шарія персоною нон-ґрата - джерела

Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Усі новини...
політв'язні
Колишні політв’язні Кремля хочуть зустрітися з Зеленським
У Білорусі лише за 3 місяці майже вдвічі побільшало політв'язнів
Зняту з Ryanair росіянку правозахисники визнали політв’язнем
Останні новини
20:40
Меркель і Макрон вважають неприйнятним стеження між західними союзниками
20:35
Виробники нафтопродуктів можуть вийти на потрібний обсяг за 10 днів – Міненерго
20:19
Вакцину Pfizer схвалили для підлітків в Європі
19:50
Румунія з 1 червня пом’якшує в’їзд для іноземців з третіх країн
19:45
Чехія закликала Росію припинити називати її "недружньою державою"
19:43
КБ "Південне" уклало контракт щодо виведення на орбіту українського супутника
19:24
Зрив термінів поставки COVID-вакцини: "Медзакупівлі" позиваються до "Лекхім"
18:59
Чехію покинули всі вислані російські дипломати
18:52
Цьогоріч відновлювати зрошувальні системи почнуть у 4 областях – Лещенко
18:48
Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків з Білорусі
Усі новини...