Узник Кремля Выговский: Или меня освободят, или пойду "небесным экспрессом"

Незаконно заключенный в России Валентин Выговский, которого приговорили к 11 годам строгого режима якобы за "шпионаж", рассказал об ужасных условиях в российской тюрьме, где он сидит уже 6 лет.

Источник: интервью Выговского "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я уже почти пять лет сижу в бетонном подвале! Обычно заключенный сидит в ПКТ (помещение крытой тюрьмы - ред.) не более полугода, а я - пять лет! Каждый раз мне продолжают наказание за различные мнимые нарушения. Например, после прогулки предлагают веник и лопату, чтобы "убрать". А когда я отказываюсь, потому что я поклялся, что палец о палец не ударю в этой стране, мне пишут новое нарушение! И я снова сижу в каменном мешке. Не имею права даже поговорить по телефону, не слышу родных голосов! Причем я уверен, что это делает не местная администрация, к ней у меня особых претензий нет. Я думаю, это негласное указание ФСБ - держать меня в одиночке подальше от других заключенных, закрыть от всего мира, чтобы я скорее с ума сошел".

Детали: Он напомнил, что признание в деле из него выбили с помощью пыток. На суде украинец от него отказался. "Меня били несколько дней на Лубянке, а затем началось что-то вообще невероятное. Вывезли в лес, поставили на колени, надели мешок на голову и начали стрелять, как бы имитируя расстрел... Я вынужден был подписать (признание, - ред.). Тогда я еще своей жизнью дорожил, надеялся, что меня освободят, обменяют, а сейчас такое равнодушие на душе... Все равно, что с тобой будет. У меня лучшие годы прошли здесь", - отметил Выговский.

Он говорит, что уже ничего не ждет от жизни. "Честно вам скажу, у меня возникают суицидальные мысли. Я не буду здесь сидеть до 2025 года", - заявил Выговский.

На вопрос, что бы он хотел передать на волю, украинец ответил: "Передайте всем: или меня освободят, или я пойду на Родину "небесным экспрессом"!".

Предыстория: Ночью 18 сентября 2014 года на вокзале Симферополя члены так называемой "крымской самообороны" похитили киевлянина Валентина Выговского. Российская ФСБ впоследствии заявила об удачно проведенной спецоперации в отношении подозреваемого в "шпионаже". Выговского перевезли в Москву и почти 9 месяцев не допускали к нему украинского консула.

5 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам колонии строгого режима за "шпионаж в авиационной сфере".