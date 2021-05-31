НАТО вирішив обмежити доступ представників Білорусі до своєї штаб-квартири

НАТО вирішив обмежити доступ представників Білорусі в свою штаб-квартиру в Брюсселі.

Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони країн Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Щодо білоруських посадовців. Ми постійно оцінюємо безпекові заходи тут у НАТО, і ми ухвалили рішення обмежити доступ білоруського персоналу до штаб-квартири НАТО, грунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки", - сказав Столтенберг.

Він також підкреслив, що НАТО закликає до міжнародного незалежного розслідування примусової посадки пасажирського літака в Мінську. Альянс вважає інцидент не тільки грубим порушенням міжнародних норм, а й прямою атакою проти свободи вираження думки та вільних ЗМІ.

Нагадаємо, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни як покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.