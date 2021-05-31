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НАТО решил ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру

Понедельник, 31 мая 2021, 18:43

НАТО решил ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе.

Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел и обороны стран Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"О белорусских чиновниках. Мы постоянно оцениваем вопросы мер безопасности здесь в НАТО, и мы приняли решение ограничить доступ белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности", - сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что НАТО призывает к международному независимому расследованию принудительной посадки пассажирского самолета в Минске. Альянс считает инцидент не только грубым нарушением международных норм, но и прямой атакой против свободы выражения мнения и свободных СМИ.

Напомним, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.

Темы: НАТОБеларусь


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