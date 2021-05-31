Бізнес-партнери влаштували стрілянину у Києві: один з них перебуває у розшуку

Внаслідок стрілянини у столиці до лікарні госпіталізували двох чоловіків – конфлікт трапився між бізнес-партнерами, один з яких перебуває у розшуку за скоєння вбивства.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Деталі: Подія трапилась на вулиці Глазунова. Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами – киянином, 1972 року народження, та громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку.

Під час бійки за іноземця вступились двоє його знайомих. У цей час киянин дістав зброю та вистрелив у бік опонентів.

Фото: Нацполіція

Після цього іноземець із знайомими сіли до автівки та поїхали у невідомому напрямку.

Для їх пошуку у Києві оголосили спеціальну поліцейську операцію. Менше ніж за годину автівку зупинили у Подільському районі столиці.

В авто перебував чоловік із пораненням голови. Після встановлення особи виявилось, що це 37-річний уродженець Херсона, якого розшукують за скоєння вбивства.

Наразі він перебуває у лікарні під охороною працівників поліції. На місці події було вилучено декілька гільз, травматичний пістолет та дозвільні документи на нього. Киянин також перебуває в лікарні з легкими тілесними ушкодженнями.

За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження.