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Бізнес-партнери влаштували стрілянину у Києві: один з них перебуває у розшуку

Понеділок, 31 травня 2021, 21:16
Фото: Нацполіція

Внаслідок стрілянини у столиці до лікарні госпіталізували двох чоловіків – конфлікт трапився між бізнес-партнерами, один з яких перебуває у розшуку за скоєння вбивства. 

Джерело: Національна поліція у Facebook 

Деталі: Подія трапилась на вулиці Глазунова. Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами – киянином, 1972 року народження, та громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку. 

Під час бійки за іноземця вступились двоє його знайомих. У цей час киянин дістав зброю та вистрелив у бік опонентів. 

 
Фото: Нацполіція

Після цього іноземець із знайомими сіли до автівки та поїхали у невідомому напрямку. 

Для їх пошуку у Києві оголосили спеціальну поліцейську операцію. Менше ніж за годину автівку зупинили у Подільському районі столиці.

В авто перебував чоловік із пораненням голови. Після встановлення особи виявилось, що це 37-річний уродженець Херсона, якого розшукують за скоєння вбивства. 

Наразі він перебуває у лікарні під охороною працівників поліції. На місці події було вилучено декілька гільз, травматичний пістолет та дозвільні документи на нього. Киянин також перебуває в лікарні з легкими тілесними ушкодженнями.

За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: поліціякримінал


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