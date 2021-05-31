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Бизнес-партнеры устроили стрельбу в Киеве: один из них находится в розыске

Понедельник, 31 мая 2021, 21:16
Бизнес-партнеры устроили стрельбу в Киеве: один из них находится в розыске
Фото: Нацполиция

В результате стрельбы в столице в больницу госпитализировали двух мужчин – конфликт произошел между бизнес-партнерами, один из которых находится в розыске за совершение убийства.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Детали: Инцидент произошел на улице Глазунова. Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами – киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года, возник конфликт, который перерос в драку.

Во время драки за иностранца вступились двое его знакомых. В это время киевлянин достал оружие и выстрелил в сторону оппонентов.

 
Фото: Нацполиция

После этого иностранец со знакомыми сели в машину и поехали в неизвестном направлении.

Для их поиска в Киеве объявили специальную полицейскую операцию. Меньше чем за час автомобиль остановили в Подольском районе столицы.

В авто находился мужчина с ранением головы. После установления личности оказалось, что это 37-летний уроженец Херсона, которого разыскивают за совершение убийства.

Сейчас он находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте происшествия были изъяты несколько гильз, травматический пистолет и документы на него. Киевлянин также находится в больнице с легкими телесными повреждениями.

По факту стрельбы начато уголовное производство.

Украинская правда
Темы: полициякриминал
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