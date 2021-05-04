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Подружжя Гейтс після 27 років спільного життя заявило про розлучення

Вівторок, 4 травня 2021, 00:47

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс і його дружина Мелінда повідомили про розлучення після 27 років подружнього життя.

Джерело: The Guardian, CNN

Дослівно із заяви подружжя Гейтс: "Ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі для забезпечення людям здорового, продуктивного життя".

"Ми продовжуємо поділяти віру у спільну місію і працюватимемо у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо разом зростати як пара".

Деталі: Одне з найбагатших подружь у світі після 27 років перебування у шлюбі повідомило про розлучення.

Білл Гейтс є не лише одним із найбагатших людей у світі, а ще й відомим філантропом.

У пари є троє дітей.

За даними податкової декларації, їхній фонд має активи на суму понад 51 млрд доларів.

Білл і Мелінда Гейтс познайомилися в 1987 році в компанії Microsoft, яку Білл Гейтс заснував і в той час працював на посаді генерального директора.

Пара одружилася на Гаваях у 1994 році.

Протягом останнього року Гейтс через свій фонд долучився до боротьби з Covid-19 та зусиллях з розробки і розповсюдження вакцин по всьому світу.

Станом на грудень 2020 року фонд виділив 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією.

Нагадаємо: Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс заявив, що наступна пандемія може бути в десятки разів гірше, ніж та, яку приніс вірус SARS-CoV-2.

Теми: суспільство


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