Подружжя Гейтс після 27 років спільного життя заявило про розлучення
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс і його дружина Мелінда повідомили про розлучення після 27 років подружнього життя.
Джерело: The Guardian, CNN
Дослівно із заяви подружжя Гейтс: "Ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі для забезпечення людям здорового, продуктивного життя".
"Ми продовжуємо поділяти віру у спільну місію і працюватимемо у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо разом зростати як пара".
Деталі: Одне з найбагатших подружь у світі після 27 років перебування у шлюбі повідомило про розлучення.
Білл Гейтс є не лише одним із найбагатших людей у світі, а ще й відомим філантропом.
У пари є троє дітей.
За даними податкової декларації, їхній фонд має активи на суму понад 51 млрд доларів.
Білл і Мелінда Гейтс познайомилися в 1987 році в компанії Microsoft, яку Білл Гейтс заснував і в той час працював на посаді генерального директора.
Пара одружилася на Гаваях у 1994 році.
Протягом останнього року Гейтс через свій фонд долучився до боротьби з Covid-19 та зусиллях з розробки і розповсюдження вакцин по всьому світу.
Станом на грудень 2020 року фонд виділив 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією.
Нагадаємо: Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс заявив, що наступна пандемія може бути в десятки разів гірше, ніж та, яку приніс вірус SARS-CoV-2.