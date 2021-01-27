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Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс

Середа, 27 січня 2021, 23:36

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс заявив, що наступна пандемія може бути в десятки разів гірше, ніж та, яку приніс вірус SARS-CoV-2.

Джерело: Гейтс в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung і у своєму блозі

Пряма мова Гейтса: "Ця пандемія жахлива, але наступна може бути в десятки разів гірше".

Деталі: Мільярдер в особистому блозі порівняв коронавірусну епідемію з війною і просить сприймати загрозу серйозно.

Він вважає, що вже зараз потрібно витрачати мільярди для боротьби з наступними пандеміями, щоб врятувати людей і гроші в майбутньому.  Гейтс упевнений, що основна частина цих інвестицій має надійти з багатих країн.

Дослівно: "Щоб зупинити таку пандемію, буде потрібно витрачати десятки мільярдів доларів в рік - великі інвестиції, але пам'ятайте, що пандемія COVID-19, за оцінками, обійдеться світу у $ 28 трлн.  Світові потрібно витратити мільярди, щоб врятувати трильйони (і запобігти мільйони смертей).  Я думаю про це як про кращий і найбільш економічний страховий поліс, який може купити світ".

Нагадаємо: На початку 2020 року фонд Гейтса виділив до $100 мільйонів на боротьбу з COVID-19.

У березні 2020 року Гейтс писав користувачам Reddit, що зупинка коронавірусу може тривати до 10 тижнів - якщо все піде добре.

Теми: коронавірусепідемія


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