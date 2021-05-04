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Колишній британський розвідник склав на Трампа ще одне "досьє" – ЗМІ

Вівторок, 4 травня 2021, 09:42

Колишній британський розвідник Крістофер Стіл, який склав "досьє" на 45-го президента США Дональда Трампа, надав ФБР другий такий документ під час його президентства.

Джерело: "The Telegraph" із посиланням на джерела

Деталі: Крістофер Стіл склав перше "досьє" в період із червня до грудня 2016 року. Воно потрапило у ЗМІ у січні 2017 року.

Видання вважає, що він продовжив контакти з ФБР після інавгурації Трампа в січні 2017 року. Стіл надавав владі США необроблені дані розвідки через свою компанію Orbis Business Intelligence.

Друге "досьє" містить нові дані про втручання Москви в американські вибори – зокрема, зв'язки з Росією колишнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта. Також у ньому повідомляється про компрометуючі дані Росії про Дональда Трампа.

Передісторія: 

  • Перше "досьє" на Дональда Трампа було опубліковано у виданні "BuzzFeed" у січні 2017 року. У документі на 35 сторінок говорилося про змову представників передвиборного штабу Трампа із російськими спецслужбами, які ділилися з командою Трампа "компроматом" на Хілларі Клінтон.
  • Автором досьє була не американська розвідка, а британський фахівець із контррозвідки Крістофер Стіл. Із 2006 по 2009 рік він керував відділом щодо Росії у штаб-квартирі Секретної розвідувальної служби (MI6) у Лондоні. У 2009 році він став співзасновником приватної розвідувальної компанії Orbis Business Intelligence.
  • У січні 2018 року адвокат Трампа Майкл Коен подав позов про наклеп на "BuzzFeed" за "російське досьє", яке він називав фейковим.
  • У січні 2021 року голова юридичного комітету Сенату Сполучених Штатів Ліндсі Грем оприлюднив низку додаткових документів та стенограм, пов'язаних з розслідуванням справи про ймовірну змову між членами команди Трампа та Росією.

Знати більше: У чому звинувачують Трампа? Переклад скандального документа про зв’язки з РФ та компромат

Теми: ТрампрозвідкаСША


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