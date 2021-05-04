У М'янмі від вибуху загинули 5 осіб, серед них депутат

Протести у М’янмі проти військового захоплення влади. Фото myanmar-now.org

П'ятеро людей, серед яких депутат від Національної демократичної партії, загинули в результаті вибуху в місті Баго в М'янмі.

Джерело: сайт Myanmar Now

Деталі: Також серед загиблих троє поліцейських і мирний житель – господар будинку, де пролунав вибух.

Ще один поліцейський отримав важкі поранення – йому відірвало руки, він госпіталізований.

Зазначаються, що загинули депутат і правоохоронці, які приєдналися до руху громадянської непокори, який виступає проти військового правління.

Точна причина вибуху поки не відома. Припускають, що це могла бути бомба з посилки. Вона здетонувала, коли відкрили пакет.

Повідомляється, що депутат і поліцейські переховувалися з тих пір, як 1 лютого військові скинули обраний цивільний уряд і захопили владу.

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