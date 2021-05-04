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У М'янмі від вибуху загинули 5 осіб, серед них депутат

Вівторок, 4 травня 2021, 12:25
У М'янмі від вибуху загинули 5 осіб, серед них депутат
Протести у М’янмі проти військового захоплення влади. Фото myanmar-now.org

П'ятеро людей, серед яких депутат від Національної демократичної партії, загинули в результаті вибуху в місті Баго в М'янмі.

Джерело: сайт Myanmar Now

Деталі: Також серед загиблих троє поліцейських і мирний житель – господар будинку, де пролунав вибух.

Ще один поліцейський отримав важкі поранення – йому відірвало руки, він госпіталізований.

Зазначаються, що загинули депутат і правоохоронці, які приєдналися до руху громадянської непокори, який виступає проти військового правління.

Точна причина вибуху поки не відома. Припускають, що це могла бути бомба з посилки. Вона здетонувала, коли відкрили пакет.

Повідомляється, що депутат і поліцейські переховувалися з тих пір, як 1 лютого військові скинули обраний цивільний уряд і захопили владу.

Передісторія: 

  • Військові 1 лютого захопили владу в М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. Після держперевороту в країні спалахнули протести.
  • 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем ​​з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
  • 1 квітня спецпосланниця генсекретаря ООН у М’янмі Крістін Шранер-Бургенер попередила, що у М’янмі зростає ймовірність громадянської війни.
  • Станом на 11 квітня у країні загинули понад 700 людей.
  • 25 квітня Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) досягла консенсусу щодо подій у М’янмі. Домовленість складається з п'яти пунктів, де закликають до "негайного припинення" насильства в М'янмі, "максимальної стриманості" з боку всіх дійових осіб і початку мирних переговорів. Посланник АСЕАН буде сприяти посередництву в діалозі в М'янмі.

Теми: війнавибух
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