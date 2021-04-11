Протесты в Мьянме: за день силовики убили более 80 человек
В городе Пегу в Мьянме 9 апреля военные убили более 80 человек, с начала протестов погибло более 700 человек.
Источник: DW со ссылкой на "Ассоциацию поддержки политических заключенных" (AAPP)
Детали: По меньшей мере, 82 человека были убиты во время противостояния с силовиками в городе Пегу в Мьянме на протяжении 9 апреля.
Таким образом, эта пятница стала одной из самых кровавых с начала протестов в Мьянме против хунты, захватившей власть в стране 1 февраля.
В AAPP добавили, что это количество погибших в течение 9 апреля еще может возрасти после подтверждения информации о гибели других лиц в этот день.
Силовиков Мьянмы обвиняют в использования против демонстрантов, в частности, тяжелого оружия, среди которого реактивные гранаты и минометы.
Хотя эта информация не подтверждается из независимых источников, впрочем, фото- и видеокадры из города Пегу демонстрируют фрагменты минометных снарядов.
По данным "Ассоциации поддержки политических заключенных", по состоянию на 10 апреля всего с начала протестов после военного переворота в стране были убиты уже более 700 человек.
Жесткой критике подверглись также решение военного суда в Мьянме, который накануне приговорил 19-х человек к смертной казни за кражу и убийство. При этом 17 из них были осуждены заочно.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.