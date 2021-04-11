Протесты в Мьянме: за день силовики убили более 80 человек

В городе Пегу в Мьянме 9 апреля военные убили более 80 человек, с начала протестов погибло более 700 человек.

Источник: DW со ссылкой на "Ассоциацию поддержки политических заключенных" (AAPP)

Детали: По меньшей мере, 82 человека были убиты во время противостояния с силовиками в городе Пегу в Мьянме на протяжении 9 апреля.

Таким образом, эта пятница стала одной из самых кровавых с начала протестов в Мьянме против хунты, захватившей власть в стране 1 февраля.

В AAPP добавили, что это количество погибших в течение 9 апреля еще может возрасти после подтверждения информации о гибели других лиц в этот день.

Силовиков Мьянмы обвиняют в использования против демонстрантов, в частности, тяжелого оружия, среди которого реактивные гранаты и минометы.

Хотя эта информация не подтверждается из независимых источников, впрочем, фото- и видеокадры из города Пегу демонстрируют фрагменты минометных снарядов.

По данным "Ассоциации поддержки политических заключенных", по состоянию на 10 апреля всего с начала протестов после военного переворота в стране были убиты уже более 700 человек.

Жесткой критике подверглись также решение военного суда в Мьянме, который накануне приговорил 19-х человек к смертной казни за кражу и убийство. При этом 17 из них были осуждены заочно.

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