В АСЕАН достигли договоренности о событиях в Мьянме

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигла консенсуса относительно событий в Мьянме.

Источник: The Voice of America, Deutsche Welle

Детали: В Джакарте после саммита АСЕАН премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что достигнутая договоренность "превзошла наши ожидания".

Договоренность состоит из пяти пунктов, где призывают к "немедленному прекращению" насилия в Мьянме, "максимальной сдержанности" со стороны всех действующих лиц и началу мирных переговоров. Посланник АСЕАН будет способствовать посредничеству в диалоге в Мьянме.

Также группа государств предложит гуманитарную помощь.

В то же время, в заявлении ничего не сказано об освобождении политических заключенных.



Отмечается, что на саммите АСЕАН присутствовал лидер военной власти Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн.

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