В АСЕАН достигли договоренности о событиях в Мьянме
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигла консенсуса относительно событий в Мьянме.
Источник: The Voice of America, Deutsche Welle
Детали: В Джакарте после саммита АСЕАН премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что достигнутая договоренность "превзошла наши ожидания".
Договоренность состоит из пяти пунктов, где призывают к "немедленному прекращению" насилия в Мьянме, "максимальной сдержанности" со стороны всех действующих лиц и началу мирных переговоров. Посланник АСЕАН будет способствовать посредничеству в диалоге в Мьянме.
Также группа государств предложит гуманитарную помощь.
В то же время, в заявлении ничего не сказано об освобождении политических заключенных.
Отмечается, что на саммите АСЕАН присутствовал лидер военной власти Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- 14 февраля в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
- 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
- По состоянию на 11 апреля в стране погибли более 700 человек.