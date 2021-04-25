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В АСЕАН достигли договоренности о событиях в Мьянме

Воскресенье, 25 апреля 2021, 04:39
В АСЕАН достигли договоренности о событиях в Мьянме

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигла консенсуса относительно событий в Мьянме.

Источник: The Voice of America, Deutsche Welle

Детали: В Джакарте после саммита АСЕАН премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что достигнутая договоренность "превзошла наши ожидания".

Договоренность состоит из пяти пунктов, где призывают к "немедленному прекращению" насилия в Мьянме, "максимальной сдержанности" со стороны всех действующих лиц и началу мирных переговоров. Посланник АСЕАН будет способствовать посредничеству в диалоге в Мьянме.

Также группа государств предложит гуманитарную помощь.

В то же время, в заявлении ничего не сказано об освобождении политических заключенных.

Отмечается, что на саммите АСЕАН присутствовал лидер военной власти Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • 14 февраля в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
  • 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
  • По состоянию на 11 апреля в стране погибли более 700 человек.

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