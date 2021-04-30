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Київська та Миколаївська області з 1 травня житимуть у карантині "жовтої" зони 

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:27

Київська та Миколаївська області з 1 травня переходять із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої" і зможуть послабити картинні обмеження, ухвалила комісія ТЕБ та НС.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. 

Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий" рівня епідемічної небезпеки".

 
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Цьому передувало:  28 квітня комісія ТЕБ та НС дозволила Києву вийти з "червоної" зони в "жовту" після 30 квітня. Із 1 травня Київ послаблює суворий карантин, але у місті діятимуть правила "помаранчевої зони" епіднебезпеки.

Вранці 30 квітня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про переведення Київської та Миколаївської областей із червоного на жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Передісторія:

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019


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