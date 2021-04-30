Київська та Миколаївська області з 1 травня житимуть у карантині "жовтої" зони
Київська та Миколаївська області з 1 травня переходять із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої" і зможуть послабити картинні обмеження, ухвалила комісія ТЕБ та НС.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов і Telegram-канал Коронавірус_інфо
Пряма мова Немчінова: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей.
Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий" рівня епідемічної небезпеки".
Деталі: Із цієї суботи "червона" зона карантинних обмежень діятиме у 7 регіонах України, "жовта" – у 8-ми, решта – "помаранчеві".
У жовтих зонах, зокрема, знімаються обмеження на роботу кафе та ресторанів; кінотеатри, драмтеатри та інші заклади культури зможуть працювати з доступністю половини місць у залах.
Цьому передувало: 28 квітня комісія ТЕБ та НС дозволила Києву вийти з "червоної" зони в "жовту" після 30 квітня. Із 1 травня Київ послаблює суворий карантин, але у місті діятимуть правила "помаранчевої зони" епіднебезпеки.
Вранці 30 квітня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про переведення Київської та Миколаївської областей із червоного на жовтий рівень епідемічної небезпеки.
Передісторія:
- Ще 28 квітня Київ і Київська область, а також Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області були в червоній зоні епідемічної небезпеки за показниками поширення хвороби COVID-19.
- Того ж дня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин із 1 травня.
- 29 квітня Україна займала 11 місце у світі й 4-те в Європі за добовою кількістю випадків захворювання, а також 7 місце у світі і 2 місце в Європі за кількістю летальних випадків на добу.
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