У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

Партія "Європейська солідарність" запевняє, що Петро Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден із офшорів, володіння якими йому приписують автори розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Джерело: прес-служба "Європейської солідарності" у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Група юридичних радників Петра Порошенка з питань захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань давно надала їм розлогі (на 12 сторінках) відповіді на 13 запитань.

Група попереджала про можливість судового позову з огляду на те, що OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти.

На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані при підготовці чергового матеріалу.

Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку".

Деталі: У команді Порошенка заявляють, що скульптури й картини, згадані в матеріалі, були законно придбані за кошти, з яких сплачені податки; вони легально ввезені в Україну з усіма митними платежами, Петро Порошенко вказує їх у деклараціях.

"Минулого року Порошенко публічно презентував і самі витвори мистецтва, і всю документальну базу, яка підтверджує законність їхнього походження", – заявляють у партії.

"Юристи Порошенка з документами в руках готові дати мас медіа переконливі відповіді на всі питання, порушені у фейк-розслідуванні OCCRP", – додають там.

У "ЄС" зазначають, що попередню відповідь від юристів Порошенка OCCRP отримала ще 25 лютого, але матеріал випустила лише 3 травня.

"За збігом обставин він ідеально вписався у чорнопіарівську кампанію, яку саме в понеділок інспірував Офіс президента навколо травневого відпочинку Порошенка на Кіпрі", – заявляє партія.

3 травня "Європейська солідарність" опублікувала у Facebook заяву, що Петро Порошенко відбуває на чотириденний відпочинок на Кіпр, а Офіс президента Володимира Зеленського нібито відрядив туди працівників Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки стежити за колишнім президентом.

Дослівно: "Офіс президента, який вже кілька років веде незаконне спостереження за лідером опозиції, нелегально і безсоромно використовуючи для цього правоохоронні органи та спецслужби, і цього разу поставив завдання відрядити на острів працівників ГУР та СЗР.

Після зрадницького зриву спецоперації із затримки російських бойовиків з приватної армії Вагнера та ганебного провалу із викраденням судді Чауса в Молдові, Зеленський послав своїх вуаєристів підзирати за Порошенком на Кіпр.

Задля економії бюджетних ресурсів пропонуємо Офісу президента надати особисту електронну адресу Зеленського, і Порошенко може надсилати фоторепортажі та відеозвіти безпосередньо йому, коли вже такий інтерес".

Цьому передувало: 3 травня Центр із дослідження корупції та організованої злочинності повідомив, що Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл", ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

OCCRP зазначив, що юридичні радники експрезидента заперечили його стосунок до офшорних компаній: "Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній".