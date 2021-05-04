Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл", ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Джерело: Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: За даними дослідників, Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою листування електронною поштою та іншої документації, що їх контролює особисто Порошенко. Інші мали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявив чітких доказів того, що він контролював їх.

Зокрема, email-кореспонденція та інші документи показують, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником "Vernon Holdings" та більшості зі згаданих шести компаній у документах "Райффайзена" значився Сергій Зайцев.

У 2016 році він уже заперечував, що керував "Intraco" на користь Порошенка. Зараз він не відповів на запит про коментар.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко та його дружина Марина між 2009 та 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоного слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні на Sotheby's у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

"Райффайзен" позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна "Козаки на Чорному морі".

Пізніше компанія передала Порошенкові право власності на цю картину в приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів у Києві, консулом тоді був Олег Гладковський – друг і партнер Порошенка. (ДБР у 2020 році заявило, що колекція картин Порошенків була ввезена в Україну незаконно, без сплати митних зборів, і заборонило через суд її продаж або вивезення.)

Юридичні радники п’ятого президента України на запит OCCRP заперечили його стосунок до офшорних компаній: "Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цих компаній".

Оновлення: Партія "Європейська солідарність" заявила згодом, що Петро Порошенко не є бенефіціаром і не контролює жоден зі згаданих офшорів, тож адвокати експрезидента вивчають публікацію OCCRP на предмет його захисту в суді.

У "ЄС" також заявили, що ця публікація збіглася в часі з відпочинком Порошенка на Кіпрі, за яким нібито стежить Офіс президента за допомогою розвідників.

Цьому передувало:

Документи з витоку Panama Papers вказували на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.

У червні 2018 року Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що наприкінці березня 2016 року, за кілька днів до публікації "панамського архіву", кіпрські юристи намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.

У Порошенка заявляли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Prime Asset Partners.

У 2018 році співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.

У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неадекватну перевірку бенефіціарних власників та відсутність відсутність необхідних даних про структури, пов’язані з клієнтами підвищеного ризику. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.

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