Не помогли боротись із COVID: Лукашенко назвав "мерзотниками" США та ЄС
Вівторок, 4 травня 2021, 22:29
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який довгий час заперечував небезпеку коронавірусу, назвав європейців та американців "мерзотниками" через те, що не допомогли боротись із пандемією.
Джерело: провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого"
Пряма мова: "Останні мерзотники ці європейці і американці. Вони ж нічим не допомогли нам, абсолютно. Хоча і ВООЗ, і ООН постійно заявляють, що треба підтримати когось і таке інше. Ну не допомогли і не треба, не просимо ми їх. Ні, треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію".
Передісторія:
- На початку липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні коронавірус перемогли.
- Він дотримувався позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство та тверджував, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- У країні не запроваджувалися жорсткі карантинні обмеження.