Не помогли боротись із COVID: Лукашенко назвав "мерзотниками" США та ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який довгий час заперечував небезпеку коронавірусу, назвав європейців та американців "мерзотниками" через те, що не допомогли боротись із пандемією.

Джерело: провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого"

Пряма мова: "Останні мерзотники ці європейці і американці. Вони ж нічим не допомогли нам, абсолютно. Хоча і ВООЗ, і ООН постійно заявляють, що треба підтримати когось і таке інше. Ну не допомогли і не треба, не просимо ми їх. Ні, треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію".

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