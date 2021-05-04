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Не помогли боротись із COVID: Лукашенко назвав "мерзотниками" США та ЄС

Вівторок, 4 травня 2021, 22:29
Не помогли боротись із COVID: Лукашенко назвав мерзотниками США та ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який довгий час заперечував небезпеку коронавірусу, назвав європейців та американців "мерзотниками" через те, що не допомогли боротись із пандемією.

Джерело: провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого

Пряма мова: "Останні мерзотники ці європейці і американці. Вони ж нічим не допомогли нам, абсолютно. Хоча і ВООЗ, і ООН постійно заявляють, що треба підтримати когось і таке інше. Ну не допомогли і не треба, не просимо ми їх. Ні, треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію".

Передісторія:

  • На початку липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні коронавірус перемогли.
  • Він дотримувався позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство та тверджував, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • У країні не запроваджувалися жорсткі карантинні обмеження.

"Українська правда" у Threads

Теми: Лукашенкокоронавірус
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