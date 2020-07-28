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Лукашенко каже, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде

Вівторок, 28 липня 2020, 13:56
Лукашенко каже, що з протестувальниками панькатися, як в дитячому садку не буде
Фото TUT.BY

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи недавні акції протесту, заявив, що нікому не дозволено бити правоохоронців.

Джерело: сайт президента Білорусі з посиланням на заяву Лукашенка під час візиту у військову частину 3214 внутрішніх військ МВС в Мінську 28 липня

Деталі: Лукашенко, привітавши військовослужбовців, зазначив, що бачив кадри однієї з вуличних акцій у Мінську, де люди нападають на міліцію і деякі з них б'ють правоохоронців ногами.

Пряма мова: "Ось цього ви не повинні допускати. Хлопці повинні розуміти, що вони в своєму домі і нікому не дозволено їх копати ногами. Ні в якому разі на провокації не йти, але не ображати хлопців. А то ми скоро дострибатися, будемо панькатися, як в дитячому садку".

Деталі: Мова йде про акції протесту 14 липня у Мінську і низці міст Білорусі, коли люди вийшли на вулиці на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти.

Позбавлений реєстрації правозахисний центр "Весна" повідомив, що в Мінську станом на ранок 15 липня затримано близько 200 учасників акцій.

Також повідомлялося, що близько 30 осіб затримано в інших містах Білорусі – Бресті, Гомелі, Гродно, Пружанах, Бобруйську, Солігорську, Столбцях.

Крім того, Білоруська Асоціація журналістів повідомила про затримання більше 10 співробітників ЗМІ, які виконували свої професійні обов'язки під час висвітлення вуличних акцій протесту.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу відносно організаторів і активних учасників акцій.

Передісторія:

  • 14 липня Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати екс-банкіра Віктора Бабарико і екс-главу Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти.
  • Це спровокувало протести.
  • Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Українська правда

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Теми: БілорусьакціїЛукашенко
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