Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко каже, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде

Вівторок, 28 липня 2020, 13:56
Фото TUT.BY

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи недавні акції протесту, заявив, що нікому не дозволено бити правоохоронців.

Джерело: сайт президента Білорусі з посиланням на заяву Лукашенка під час візиту у військову частину 3214 внутрішніх військ МВС в Мінську 28 липня

Деталі: Лукашенко, привітавши військовослужбовців, зазначив, що бачив кадри однієї з вуличних акцій у Мінську, де люди нападають на міліцію і деякі з них б'ють правоохоронців ногами.

Пряма мова: "Ось цього ви не повинні допускати. Хлопці повинні розуміти, що вони в своєму домі і нікому не дозволено їх копати ногами. Ні в якому разі на провокації не йти, але не ображати хлопців. А то ми скоро дострибатися, будемо панькатися, як в дитячому садку".

Деталі: Мова йде про акції протесту 14 липня у Мінську і низці міст Білорусі, коли люди вийшли на вулиці на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти.

Позбавлений реєстрації правозахисний центр "Весна" повідомив, що в Мінську станом на ранок 15 липня затримано близько 200 учасників акцій.

Також повідомлялося, що близько 30 осіб затримано в інших містах Білорусі – Бресті, Гомелі, Гродно, Пружанах, Бобруйську, Солігорську, Столбцях.

Крім того, Білоруська Асоціація журналістів повідомила про затримання більше 10 співробітників ЗМІ, які виконували свої професійні обов'язки під час висвітлення вуличних акцій протесту.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу відносно організаторів і активних учасників акцій.

Передісторія:

  • 14 липня Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати екс-банкіра Віктора Бабарико і екс-главу Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти.
  • Це спровокувало протести.
  • Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Українська правда
Теми: БілорусьакціїЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Зеленський дав "безвіз" китайським туристам

У "Динамо" оприлюднили листування Суркіса з Луческу: "До зустрічі у вівторок"

фотоНа базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

Майже 100 нардепів вимагають звільнити Степанова

Коронавірус в Україні: 919 нових випадків, у Києві знову різкий стрибок

Усі новини...
Білорусь
У Чехії судять білоруса за звинуваченням у тероризмі на Донбасі
Опонентка Лукашенка Тихановська все ж відповіла, чий Крим
Суперниця Лукашенка ухилилась від питання про анексію Криму
Останні новини
14:26
В Осло зносять колишню будівлю уряду з фресками Пікассо, де скоїв теракт Брейвік
14:15
Голова Луганської ОДА: В нас не можна проводити вибори, підтримую сусідів
14:08
Екологи стурбовані роботами на річці Прип’ять, які проводить Мінінфраструктури
13:57
мапаУ погоди флегматичні періоди: в Україну йдуть дощі  
13:56
Лукашенко каже, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде
13:43
Google дозволив своїм працівникам ще рік працювати вдома
13:35
Ryanair запустить з Одеси рейси в Афіни і Барселону
13:31
Українські селебрітіз задекларували за рік 766 мільйонів доходу
13:13
Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу
12:59
У ДБР знову наголосили, що на Томос не зазіхають
Усі новини...