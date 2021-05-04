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США виступають проти газопроводу "Північний потік-2" – Блінкен

Вівторок, 4 травня 2021, 22:35
США виступають проти газопроводу Північний потік-2 – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає проти газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: пресслужба Держдепу, прес-секретар Держдепу США Нед Прайс

Деталі: Держсекретар США під час зустрічі міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом виступив проти газопроводу "Північний потік - 2".

Блінкен і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед дестабілізуючою діяльністю Росії, Китаю та Ірану.

Також Маас підкреслив важливість координації порядку денного НАТО на період до 2030 року, виведення військ з Афганістану та підтримки України перед обличчям агресії РФ.

Блінкен зустрівся з Маасом в кулуарах зустрічі міністрів G7 в Лондоні.

Нагадаємо:

  • Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.
  • Блінкен в інтерв'ю заявив, що в Держдепартаменті США дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.

Українська правда

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Теми: СШАРосіяНімеччинаПівнічний потік-2
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