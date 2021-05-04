Вакцинувати від COVID 70% американців – Байден оголосив про плани до 4 червня
Вівторок, 4 травня 2021, 23:22
Президент США Джо Байден заявив про наміри вакцинувати від коронавірусу 70% дорослих американців до 4 червня.
Джерело: CNN
Деталі: Йдеться про щеплення хоча б однією дозою вакцини. Наразі ж вакциновані вже 145 мільйонів дорослих – 56% населення США. Всі вони отримали хоча б одну дозу препарату.
У середньому кожного дня протягом останнього тижня у США вакцинували 882 тисячі дорослих.
Таким чином, щоб досягти озвученої Байденом мети щеплення необхідно зробити ще 35 мільйонам американців.
Що передувало: За останню добу в США зробили 4 мільйони щеплень. У США вакцинують препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Також нещодавно схвалили однодозову вакцину Johnson & Johnson.
Передісторія:
- У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.
- Також Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.
Українська правда