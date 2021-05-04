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Вакцинувати від COVID 70% американців – Байден оголосив про плани до 4 червня

Вівторок, 4 травня 2021, 23:22
Вакцинувати від COVID 70% американців – Байден оголосив про плани до 4 червня

Президент США Джо Байден заявив про наміри вакцинувати від коронавірусу 70% дорослих американців до 4 червня. 

Джерело: CNN

Деталі: Йдеться про щеплення хоча б однією дозою вакцини. Наразі ж вакциновані вже 145 мільйонів дорослих – 56% населення США. Всі вони отримали хоча б одну дозу препарату. 

У середньому кожного дня протягом останнього тижня у США вакцинували 882 тисячі дорослих.

Таким чином, щоб досягти озвученої Байденом мети щеплення необхідно зробити ще 35 мільйонам американців. 

Що передувало: За останню добу в США зробили 4 мільйони щеплень. У США вакцинують препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Також нещодавно схвалили однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Передісторія:

  • У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.
  • Також Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.

Українська правда

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Теми: СШАвакцинаціяБайден
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