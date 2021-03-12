Байден: К маю каждый взрослый в США будет иметь право на вакцину

До 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.

Источник: президент США Джо Байден в Twitter, The Verge, цитируя телеобращения Байдена

Дословно Байден в Twitter: "Все взрослые американцы будут иметь право получить вакцину не позднее 1 мая".

Детали: The Verge уточняет, что, по словам Байдена, "это не значит, что у всех сразу получится сделать укол. Но это означает, что вы сможете встать в очередь с 1 мая".

Что предшествовало: 3 марта Байден анонсировал, что США будут иметь достаточно доз вакцины для каждого взрослого американца до конца мая.

Напомним: