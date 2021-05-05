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США відправлять 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca іншим країнам – Байден

Середа, 5 травня 2021, 01:12
США відправлять 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca іншим країнам – Байден

Про відправку іншим країнам близько 10% від усіх вакцин проти коронавірусу виробництва Сполучених Штатів заявив президент Джо Байден.

Джерело: Байден під час виступу в Білому домі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми взяли на себе зобов’язання відправити 60 мільйонів доз вакцини (проти COVID-19 – ред.) AstraZeneca до інших країн, починаючи з цього місяця до червня.

Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу".

Деталі: Байден назвав цей крок "важливим гуманітарним зобов’язанням" США – на додаток до участі Америки у програмі COVAX.

Передісторія:

  • Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на початку лютого заявила, що Сполучені Штати нададуть нову допомогу Україні в її зусиллях щодо отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19, які мають прибути в Україну найближчими тижнями.
  • У лютому чиновники заявили, що адміністрація США не буде дарувати бідним країнам жодної дози вакцин проти коронавірусу, поки щеплення не отримають більшість американців.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США наприкінці квітня надіслали Індії допомогу у зв’язку зі спалахом коронавірусу в країні.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
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