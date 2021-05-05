США відправлять 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca іншим країнам – Байден

Про відправку іншим країнам близько 10% від усіх вакцин проти коронавірусу виробництва Сполучених Штатів заявив президент Джо Байден.

Джерело: Байден під час виступу в Білому домі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми взяли на себе зобов’язання відправити 60 мільйонів доз вакцини (проти COVID-19 – ред.) AstraZeneca до інших країн, починаючи з цього місяця до червня.

Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу".

Деталі: Байден назвав цей крок "важливим гуманітарним зобов’язанням" США – на додаток до участі Америки у програмі COVAX.

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