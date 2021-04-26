Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19

Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу у зв’язку зі спалахом коронавірусу в країні.

Джерело: Білий дім, The Guardian

Дослівно повідомлення Білого дому: "Подібно до того, як Індія направила допомогу Сполученим Штатам, бо наші лікарні були перевантажені на початку пандемії, Сполучені Штати сповнені рішучості допомогти Індії в скрутну хвилину".

Деталі: Зазначається, що США відправлять сировину, необхідну Індії для виробництва вакцини AstraZeneca, а також терапевтичні препарати, набори для експрес-діагностики, апарати ШВЛ та захисне обладнання для передових робітників.

Крім того, Британія надсилає до Індії 495 кисневих концентраторів, 120 неінвазивних вентиляторів і 20 ручних вентиляторів. Очікується, що допомога прибуде в Делі у вівторок, а інші поставки будуть доставлені пізніше на тижні.

Франція і Німеччина також збираються відправити кисень в найближчі дні.

Зазначається, що противник Індії – Пакистан – також запропонував медичне обладнання та матеріали після того, як прем'єр-міністр Імран Хан написав у Twitter молитви про "якнайшвидше одужання".

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