Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19

Понеділок, 26 квітня 2021, 00:35
Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19

Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії  допомогу у зв’язку зі спалахом коронавірусу в країні.

Джерело: Білий дім, The Guardian

Дослівно повідомлення Білого дому: "Подібно до того, як Індія направила допомогу Сполученим Штатам, бо наші лікарні були перевантажені на початку пандемії, Сполучені Штати сповнені рішучості допомогти Індії в скрутну хвилину".

Деталі: Зазначається, що США відправлять сировину, необхідну Індії для виробництва вакцини AstraZeneca, а також терапевтичні препарати, набори для експрес-діагностики, апарати ШВЛ та захисне обладнання для передових робітників.

Крім того, Британія надсилає до Індії 495 кисневих концентраторів, 120 неінвазивних вентиляторів і 20 ручних вентиляторів. Очікується, що допомога прибуде в Делі у вівторок, а інші поставки будуть доставлені пізніше на тижні.

Франція і Німеччина також збираються відправити кисень в найближчі дні.

Зазначається, що противник Індії – Пакистан – також  запропонував медичне обладнання та матеріали після того, як прем'єр-міністр Імран Хан написав у Twitter молитви про "якнайшвидше одужання".

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • Четвертий день поспіль в Індії фіксують рекордну кількість нових заражень.
  • В Індії зробили більш як 140 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Нині 8,47% людей отримали одну дозу вакцини, а 1,55% - повністю вакциновані.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: