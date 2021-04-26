Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19

Понеділок, 26 квітня 2021, 00:35

Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії  допомогу у зв’язку зі спалахом коронавірусу в країні.

Джерело: Білий дім, The Guardian

Дослівно повідомлення Білого дому: "Подібно до того, як Індія направила допомогу Сполученим Штатам, бо наші лікарні були перевантажені на початку пандемії, Сполучені Штати сповнені рішучості допомогти Індії в скрутну хвилину".

Деталі: Зазначається, що США відправлять сировину, необхідну Індії для виробництва вакцини AstraZeneca, а також терапевтичні препарати, набори для експрес-діагностики, апарати ШВЛ та захисне обладнання для передових робітників.

Крім того, Британія надсилає до Індії 495 кисневих концентраторів, 120 неінвазивних вентиляторів і 20 ручних вентиляторів. Очікується, що допомога прибуде в Делі у вівторок, а інші поставки будуть доставлені пізніше на тижні.

Франція і Німеччина також збираються відправити кисень в найближчі дні.

Зазначається, що противник Індії – Пакистан – також  запропонував медичне обладнання та матеріали після того, як прем'єр-міністр Імран Хан написав у Twitter молитви про "якнайшвидше одужання".

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • Четвертий день поспіль в Індії фіксують рекордну кількість нових заражень.
  • В Індії зробили більш як 140 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Нині 8,47% людей отримали одну дозу вакцини, а 1,55% - повністю вакциновані.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року

"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих

"Динамо" вперше за п'ять років виграло чемпіонат України

У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин

Львівська область виходить із "червоної" зони

У Кремлі пишуть список "недружніх країн", в нього вже внесли США

Усі новини...
Останні новини
00:35
Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19
00:18
Епіфаній повідомив, чи доставлять у цьому році Благодатний вогонь в Україну
23:23
Окупанти проводять військові навчання в ОРДЛО – СЦКК
22:34
Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року
21:46
"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих
21:21
Новини економіки: кримінальна відповідальність за контрабанду, тарифи на газ
20:37
До Ростова вивезли вже більше 50 політв'язнів кримських татар – адвокат
20:10
Кінець жорсткого карантину: більша частина Італії перейде до "жовтої" зони
19:45
У понеділок майже по всій Україні пройдуть дощі
19:24
На Одещині в колодязі знайшли тіла чотирьох молодих людей
Усі новини...