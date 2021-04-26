Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19
Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу у зв’язку зі спалахом коронавірусу в країні.
Джерело: Білий дім, The Guardian
Дослівно повідомлення Білого дому: "Подібно до того, як Індія направила допомогу Сполученим Штатам, бо наші лікарні були перевантажені на початку пандемії, Сполучені Штати сповнені рішучості допомогти Індії в скрутну хвилину".
Деталі: Зазначається, що США відправлять сировину, необхідну Індії для виробництва вакцини AstraZeneca, а також терапевтичні препарати, набори для експрес-діагностики, апарати ШВЛ та захисне обладнання для передових робітників.
Крім того, Британія надсилає до Індії 495 кисневих концентраторів, 120 неінвазивних вентиляторів і 20 ручних вентиляторів. Очікується, що допомога прибуде в Делі у вівторок, а інші поставки будуть доставлені пізніше на тижні.
Франція і Німеччина також збираються відправити кисень в найближчі дні.
Зазначається, що противник Індії – Пакистан – також запропонував медичне обладнання та матеріали після того, як прем'єр-міністр Імран Хан написав у Twitter молитви про "якнайшвидше одужання".
Нагадаємо:
- Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
- Четвертий день поспіль в Індії фіксують рекордну кількість нових заражень.
- В Індії зробили більш як 140 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Нині 8,47% людей отримали одну дозу вакцини, а 1,55% - повністю вакциновані.