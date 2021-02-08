США нададуть нову допомогу Україні на COVID-вакцинацію

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати нададуть нову допомогу Україні в її зусиллях щодо отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19, які мають прибути в Україну найближчими тижнями.

Джерело: посольство США в Україні у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Квін: "Найближчим часом відбудеться масове розгортання вакцин – надзвичайно складний, проте амбіційний процес – і я з радістю повідомляю, що Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання та розподілу перших 117 000 доз вакцини Pfizer, що буде доставлена в Україну в рамках Covax".

Деталі: Зазначається, що завдяки цій новій допомозі органи охорони здоров’я України зможуть забезпечити безпечне зберігання та транспортування вакцини при надзвичайно низьких температурах, необхідних для вакцини Pfizer.

Оскільки державний сектор охорони здоров'я не має необхідних технічних потужностей для зберігання вакцини за таких низьких температур, Україна потребувала підтримки для того, щоб дуже швидко організувати логістику, наголосила Квін.

Вона додала, що допомога Агентства США з міжнародного розвитку USAID дозволить укласти контракти з логістичною фірмою на підтримку Міністерства охорони здоров’я щодо отримання, зберігання та транспортування перших доз вакцини по всій країні.

Пряма мова Квін: "Це не найбільший внесок на сьогодні, але він здійснений у переломний момент. Він базується на нашому багаторічному партнерстві з Україною для підтримки реформи охорони здоров’я та боротьби з інфекційними хворобами, включаючи COVID.

Як ви знаєте, ми вже надали Україні допомогу в розмірі 48 мільйонів доларів лише на боротьбу з COVID, на додаток до нашого поточного співробітництва у боротьбі з туберкульозом, ВІЛ, задля підтримки реформи охорони здоров’я, програм щодо психічного здоров’я та інвалідності. Ми раді, що нам вдалось швидко мобілізувати ресурси з цих поточних програм для задоволення цієї конкретної та нагальної потреби".

Нагадаємо:

Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу в лютому, а перші вакцини проти COVID-19 надійдуть в середині лютого.

Україна подасть додатковий запит до COVAX щодо збільшення кількості вакцин компанії Pfizer.

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