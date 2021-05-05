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У Pfizer за три місяці продали ковід-вакцин на 3,5 мільярда доларів

Середа, 5 травня 2021, 01:57

Нью-Йоркська фармацевтична компанія Pfizer повідомила, що за перші три місяці 2021 року заробила 4,9 млрд доларів і підвищила прогноз прибутку завдяки продажам вакцини проти коронавірусу.

Джерело: АР, звіт Pfizer, Hromadske

Деталі: Загалом компанія очікує значних надходжень від продажів вакцини на наступні три роки.

Прогнози Pfizer ґрунтує на нинішніх показниках продажів вакцини й потенційних домовленостях із урядами.

Зокрема, за перший квартал 2021 року компанія продала вакцин на 3,5 мільярда доларів; вона також уже має контракти на постачання 1,6 мільярда доз вакцин до кінця року — їхнє виконання принесе 26 мільярдів доларів.

Крім того, в найближчі місяці Pfizer розраховує укласти ще кілька контрактів на постачання вакцин на цей і 2022 рік.

Цьому може сприяти повне схвалення вакцини для дітей віком від 16 років і в майбутньому — для дітей 12-15 років.

У найближчих планах Pfizer — представити перші результати дослідження безпечності вакцини на дітях віком 2-11 років (до вересня 2021 року), а також ефективності третьої (бустерної) дози для підтримання імунітету.

У 2022 році компанія планує попередньо виробити 3 мільярди доз вакцини.

Нагадаємо: Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) має намір на початку наступного тижня дозволити застосовувати вакцину Pfizer / BioNTech Covid для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо.

Європейська комісія підписала контракти з Pfizer на поставку вакцини проти коронавірусу в 2022 і 2023 роках за ціною 19,50 євро за дозу.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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