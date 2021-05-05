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Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму – Держдеп

Середа, 5 травня 2021, 02:58

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і речник Держдепу Нед Прайс заявили, що на Росію потрібно тиснути, аби вона виконувала свої зобов’язання.

Джерело: Блінкен у Twitter, речник Держдепу Нед Прайс у Twitter

Пряма мова Блінкена: "Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, притягнути Росію до відповідальності за її дії та чинити тиск, аби Москва дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань".

Пряма мова Прайса: "Росія повинна виконувати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями та сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України.

Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму".

Деталі: Блінкен у своєму Twitter написав про те, як варто змушувати Москву дотримуватися зобов’язань.

Також речник Держдепу Прайс, зробивши ретвіт допису Блінкена, нагадав, що Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму.

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає проти газопроводу "Північний потік-2".

Блінкен в інтерв'ю заявив, що в Держдепартаменті США дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.

Українська правда
Теми: СШАРосіяУкраїна


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