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Вбивство Флойда: визнаний винним поліцейський хоче повторного суду

Середа, 5 травня 2021, 09:15
Вбивство Флойда: визнаний винним поліцейський хоче повторного суду

У США адвокат колишнього поліцейського Дерека Човіна, визнаного винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, 4 травня подав клопотання про проведення повторного суду над своїм підзахисним.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Адвокат Ерік Нельсон стверджує, що під час процесу суддя і звинувачення припустилися серйозних помилок, які призвели до винесення присяжними вердикту, який "суперечить закону".

Захисник Човіна наполягає, що суддя необґрунтовано відмовився секвеструвати присяжних на час суду, тобто ізолювати їх від доступу до зовнішньої інформації, яка б могла вплинути на їхнє рішення. 

Захист вважає, що суддя неправомірно відмовився перенести судовий процес з Міннеаполіса в інше місто, де б можна було набрати більш неупереджених присяжних. 

Нельсон також стверджує, що присяжні "відчували загрозу... і не виконували інструкції судді" під час обговорення вердикту. 

Адвокат просить провести слухання з цього питання.

Про конкретні претензії захисту, пов’язані з поведінкою присяжних під час процесу, поки не повідомляється. Але в останні дні увага американської преси була прикута до одного з присяжних, 31-річного Брендона Мітчелла.

У ЗМІ з’явилася фотографія Мітчелла, на якій він носить чорну футболку з написом "Заберіть коліно з нашої шиї". Цей знімок був зроблений минулого року під час мітингу, присвяченого 57-річчю "Маршу на Вашингтон", очолюваного Мартіном Лютером Кінгом.

Клопотання про проведення повторного суду з іншим журі присяжних може стати попереднім етапом перед оскарженням вироку в суді вищої інстанції в разі відмови в клопотанні суддею.

Передісторя: 

  • Джордж Флойд помер 25 травня 2020 року в Міннеаполісі при затриманні двома поліцейськими. Розтин показав, що 46-річний Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок.
  • Смерть цього афроамериканця спричинила хвилю протестів у США. 
  • Дерек Шовін був визнаний винним у вбивстві Джорджа Флойда на судовому процесі в Міннеаполісі, що завершився 20 квітня. Основним доказом звинувачення став відеозапис, на якому видно, як Шовін протягом 9 з половиною хвилин тримає коліно на шиї Флойда на асфальті, навіть коли той уже не подає ознак життя.
  • Президент Джо Байден назвав це рішення "кроком вперед".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвбивствосудправа людини
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