У США ексофіцера визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

Джерело: The New York Times

Деталі: Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.

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