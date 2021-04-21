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У США ексофіцера визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Середа, 21 квітня 2021, 00:31
У США ексофіцера визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда
DARNELLA FRAZIER

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

Джерело: The New York Times

Деталі: Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.

Передісторія:

  • Джордж Флойд помер після затримання поліцією 25 травня у Міннеаполісі (США).
  • Було опубліковано відео інциденту, на якому видно затриманого в наручниках і білого офіцера поліції, який коліном притискає його шию до землі, а Флойд стогне "будь ласка, я не можу дихати" та "не вбивай мене". За лічені хвилини Флойд перестає говорити і рухатися. Пізніше він помер у лікарні. Розтин встановив, що Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок.
  • Човін - офіцер, який притискав Флойда коліном.
  • Подія спричинила масові протести по всій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсуд
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