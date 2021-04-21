Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У США ексофіцера визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Середа, 21 квітня 2021, 00:31
DARNELLA FRAZIER

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

Джерело: The New York Times

Деталі: Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.

Передісторія:

  • Джордж Флойд помер після затримання поліцією 25 травня у Міннеаполісі (США).
  • Було опубліковано відео інциденту, на якому видно затриманого в наручниках і білого офіцера поліції, який коліном притискає його шию до землі, а Флойд стогне "будь ласка, я не можу дихати" та "не вбивай мене". За лічені хвилини Флойд перестає говорити і рухатися. Пізніше він помер у лікарні. Розтин встановив, що Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок.
  • Човін - офіцер, який притискав Флойда коліном.
  • Подія спричинила масові протести по всій країні.

Теми: СШАсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоЗеленський пропонує Путіну зустрітись "у будь-якій точці Донбасу"

Вечірки в номерах готелів не заборонені – Тищенко про свято в карантин

Росія буде готова до нападу за кілька тижнів – Кулеба

Вибухи на складах зброї у Чехії готували 6 співробітників ГРУ РФ - Bellingcat

оновленоСанкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства - джерело

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

Усі новини...
США
Голова комітету Сенату США очікує на збільшення військової допомоги Україні
Адміністрація Байдена підтримала створення 51-го штату США
Друга братовбивча. Що кремлівські медіа розповідають про ескалацію україно-російської війни
Останні новини
01:16
Президент Чаду, який 30 років правив країною, загинув після зіткнення з повстанцями
00:31
У США ексофіцера визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда
23:49
В Україні зареєстрували південнокорейську вакцину AstraZeneca
23:22
Українська асоціація футболу засудила створення окремої Суперліги
22:27
ВідеоЗеленський пропонує Путіну зустрітись "у будь-якій точці Донбасу"
22:03
Новини економіки: Україні загрожує дефіцит дизпального, ціни на квартири зростають
21:59
Зеленський утворив комісію для відбору суддів до КС
21:37
Голова комітету Сенату США очікує на збільшення військової допомоги Україні
21:27
Новини 20 квітня: "слуга" та Лукашенко, Гончаренко та ПАРЄ
21:25
Курс гривні до долара майже не змінився
Усі новини...