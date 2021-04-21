У США ексофіцера визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда
Середа, 21 квітня 2021, 00:31
Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.
Джерело: The New York Times
Деталі: Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.
Передісторія:
- Джордж Флойд помер після затримання поліцією 25 травня у Міннеаполісі (США).
- Було опубліковано відео інциденту, на якому видно затриманого в наручниках і білого офіцера поліції, який коліном притискає його шию до землі, а Флойд стогне "будь ласка, я не можу дихати" та "не вбивай мене". За лічені хвилини Флойд перестає говорити і рухатися. Пізніше він помер у лікарні. Розтин встановив, що Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок.
- Човін - офіцер, який притискав Флойда коліном.
- Подія спричинила масові протести по всій країні.