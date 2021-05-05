Російсько-окупаційні війська обстріляли лікарню в Красногорівці Покровського району Донецької області, де наразі лікуються 45 людей, постраждалих немає.

Джерело: Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація

Дослівно: "Місто Красногорівка піддалося обстрілу, внаслідок якого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня. Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому на теперішній час проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає. Повні обставини події встановлюються".

Деталі: Районна поліція розслідує обстріл та вживаються заходи для ліквідації наслідків.

Нагадаємо: 28 травня 2017 року бойовики обстріляли будівлю лікарні Красногорівки.