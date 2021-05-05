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Російські найманці обстріляли автомобіль спостережної групи

Середа, 5 травня 2021, 11:11

Російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення – обстріляли з кулемета автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК .

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "На фоні збільшення інтенсивності обстрілів на Маріупольському напрямку, прагнучи зірвати системну роботу Української сторони СЦКК, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення – обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль спостережної групи.

3 травня 2021 року, в автомобілі спостережної групи виявлено два вихідні кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемету калібру 7,62 мм.

В ході верифікації події встановлено, що автофургон зазнав пошкоджень під час обстрілу з боку окупантів, що був зафіксований близько 18:40 зі сторони тимчасово окупованої Ужівки у напрямку населеного пункту Водяне. Слід зазначити, що це перший подібний факт з часу дії заходів щодо всеохоплюючого режиму припинення вогню.

Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін".

Деталі: Українська сторона СЦКК зібрала докази та направила ноту на адресу СММ ОБСЄ.

 

Що було раніше: Російсько-окупаційні війська обстріляли лікарню в Красногорівці Покровського району Донецької області, де наразі лікуються 45 людей, постраждалих немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООС


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