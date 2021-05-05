"Медична таємниця": МОЗ не називає вакцинованих депутатів
Середа, 5 травня 2021, 11:41
У Міністерстві охорони здоров’я не можуть повідомити скільки й хто з депутатів Верховної Ради наразі вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.
Джерело: відповідь на запит "Української правди"
Дослівно: "Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації, який надійшов від Державного управління справами, щодо вакцинування народних депутатів та апарату Верховної Ради проти COVID-19 і повідомляє.
Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації".
Нагадаємо: Від початку кампанії дві дози вакцин отримали 303 людини, з яких дві людини отримали першу дозу за кордоном.
Всього щеплено 759 434 людини.
Українська правда