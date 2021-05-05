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"Медична таємниця": МОЗ не називає вакцинованих нардепів

Середа, 5 травня 2021, 11:41
Медична таємниця: МОЗ не називає вакцинованих нардепів

 У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

Джерело: відповідь на запит "Української правди"

Дослівно: "Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації, який надійшов від Державного управління справами, щодо вакцинування народних депутатів та апарату Верховної Ради проти COVID-19 і повідомляє.

Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації".

Нагадаємо:

  • Станом на 5 травня від початку кампанії дві дози вакцин отримали 303 людини, з яких дві людини отримали першу дозу за кордоном. Всього щеплено 759 434 людини.
  • У березні МОЗ внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів, нардепів.
  • Бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.

Українська правда

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Теми: МОЗвакцинаціяВерховна Радакоронавірус
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