У Міністерстві охорони здоров’я не можуть повідомити скільки й хто з депутатів Верховної Ради наразі вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

Джерело: відповідь на запит "Української правди"

Дослівно: "Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації, який надійшов від Державного управління справами, щодо вакцинування народних депутатів та апарату Верховної Ради проти COVID-19 і повідомляє.

Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації".

Нагадаємо: Від початку кампанії дві дози вакцин отримали 303 людини, з яких дві людини отримали першу дозу за кордоном.

Всього щеплено 759 434 людини.