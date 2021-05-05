Наглядова рада Facebook схвалила блокування Трампа у соцмережі
Наглядова рада Facebook підтримала блокування профіля колишнього президента США Дональда Трампа, але наголосила, що безстрокове блокування було помилковим.
Джерело: Reuters
Деталі: У наглядовій раді вважають, що ситуація із Трампом може сигналізувати світовим лідерам, як компанія буде поводитись із порушниками правил поводження у соціальній мережі.
Окрім того, правління очікує від Facebook визначення пропорційної відповіді на дії порушників, що будуть використовуватись і до інших користувачів платформи. На це компанії дали півроку.
Наглядова рада Facebook – незалежний орган, покликаний вирішувати суперечливі ситуації щодо соціальної мережі. Її рішення є остаточними та не можуть бути оскарженими. Водночас, компанія також попросила наглядову раду надати рекомендації, як краще поводитись із профілями політиків.
Передісторія:
- Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.
- Також Дональда Трампа позбавили можливості робити записи у своїх профілях на Facebook та Instagram.
- Дональд Трамп запустив новий "комунікаційний" веб-сайт, який стверджує, що буде публікувати контент "прямо з робочого столу" експрезидента США.