Наглядова рада Facebook схвалила блокування Трампа у соцмережі

Наглядова рада Facebook підтримала блокування профіля колишнього президента США Дональда Трампа, але наголосила, що безстрокове блокування було помилковим.

Джерело: Reuters

Деталі: У наглядовій раді вважають, що ситуація із Трампом може сигналізувати світовим лідерам, як компанія буде поводитись із порушниками правил поводження у соціальній мережі.

Окрім того, правління очікує від Facebook визначення пропорційної відповіді на дії порушників, що будуть використовуватись і до інших користувачів платформи. На це компанії дали півроку.

Наглядова рада Facebook – незалежний орган, покликаний вирішувати суперечливі ситуації щодо соціальної мережі. Її рішення є остаточними та не можуть бути оскарженими. Водночас, компанія також попросила наглядову раду надати рекомендації, як краще поводитись із профілями політиків.

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