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Наглядова рада Facebook схвалила блокування Трампа у соцмережі

Середа, 5 травня 2021, 16:48

Наглядова рада Facebook підтримала блокування профіля колишнього президента США Дональда Трампа, але наголосила, що безстрокове блокування було помилковим. 

Джерело: Reuters 

Деталі:  У наглядовій раді вважають, що ситуація із Трампом може сигналізувати світовим лідерам, як компанія буде поводитись із порушниками правил поводження у соціальній мережі. 

Окрім того, правління очікує від Facebook визначення пропорційної відповіді на дії порушників, що будуть використовуватись і до інших користувачів платформи. На це компанії дали півроку. 

Наглядова рада Facebook – незалежний орган, покликаний вирішувати суперечливі ситуації щодо соціальної мережі. Її рішення є остаточними та не можуть бути оскарженими. Водночас, компанія також попросила наглядову раду надати рекомендації, як краще поводитись із профілями політиків. 

Передісторія:

  • Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.
  • Також Дональда Трампа позбавили можливості робити записи у своїх профілях на Facebook та Instagram.
  • Дональд Трамп запустив новий "комунікаційний" веб-сайт, який стверджує, що буде публікувати контент "прямо з робочого столу" експрезидента США.

Українська правда
Теми: соцмережіТрамп


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