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Зеленський констатував відсутність мирних домовленостей із РФ 

Середа, 5 травня 2021, 22:29

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирних домовленостей із Росією щодо повного припинення вогню не вдалось досягти, тому ситуація на фронті залишається небезпечною. 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Відповідну заяву президент зробив у розмові із сенатором США, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом.

За словами Зеленського, позитивні зміни у ситуації на Донбасі все ж таки є, зокрема, йдеться про зменшення снайперського вогню, а відповідно менше загиблих за останні дні. 

"Однак глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною", – йдеться у повідомленні. 

Що передувало: Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що сторони ТКГ вже майже домовились про великоднє перемир’я на Донбасі.

Пізніше Леонід Кравчук заявив, що делегації Тристоронньої контактної групи 28 квітня підтримали саму ідею "великоднього перемир’я", але не узгодили низку нюансів, тому продовжать консультації.

Українська правда
Теми: ДонбасЗеленський


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