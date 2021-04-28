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Сторони ТКГ підтримали ідею встановлення "великоднього перемир’я" – Кравчук

Середа, 28 квітня 2021, 21:31

Учасникам Тристоронньої контактної групи з Донбасу 28 квітня не вдалося узгодити текст документа про введення "великоднього перемир'я", проте вони підтримали ідею в загальному вигляді та продовжать консультації щодо узгодження документа.

Джерело: глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук, речник Олексій Арестович в коментарі "Інтерфакс-Україна",

Пряма мова Кравчука: "Є шанс встановити "великоднє перемир‘я"…

Відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій. Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого виступає настання Великодніх свят.  

Сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею встановлення "великоднього перемир’я". Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню. Консультації Тривають".

Пряма мова Арестовича: "Усі сторони погодилися з необхідністю встановити "великоднє перемир'я". Було запропоновано два тексти документа - український і російський.

Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати. Проте сторони домовилися продовжувати консультації та знову підтвердили ідею про встановлення "великоднього перемир'я".

Нагадаємо: Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже майже домовились про великоднє перемир’я на Донбасі.

Українська правда
Теми: ТКГперемир’яДонбасвійна


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