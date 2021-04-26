Зеленський анонсував великодню тишу на Донбасі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже майже домолились про великоднє перемир’я на Донбасі.

Джерело: виступ Зеленського на Чорнобильській атомній електростанції

Пряма мова: "Я вважаю, що ми вже на фініші до цього узгодження… Мені здається всі сторони вже все погодили, окрім документального формулювання цієї згоди".

Деталі: За його словами, у вівторок буде ще одне засідання Тристоронньої контактної групи, на якому в цьому питанні мають поставити крапку.

"Ми дуже цього хочемо і прагнемо, і дуже хочеться щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, і українська сторона вже все для цього зробила", - резюмував Зеленський.

Передісторія: Раніше Росія не підтримала пропозицію української делегації в ТКГ поновити режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.