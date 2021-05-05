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Найманці випустили ракету, яка спричинила пожежу біля Попасної

Середа, 5 травня 2021, 23:08
Фото: ОТУ "Північ"

Російські окупанти випустили керовану ракету біля Попасної, яка спричинила пожежу. 

Джерело: ОТУ "Північ" 

Деталі: Ракета розірвалась біля цивільного сектору, після чого відбулось займання. 

Минулося без жертв серед населення. Наразі пожежа локалізована військовими однієї з механізованих бригад.

 

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Що передувало: З початку цієї доби російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, гранатомети та іншу зброю.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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