Найманці випустили ракету, яка спричинила пожежу біля Попасної

Російські окупанти випустили керовану ракету біля Попасної, яка спричинила пожежу.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Ракета розірвалась біля цивільного сектору, після чого відбулось займання.

Минулося без жертв серед населення. Наразі пожежа локалізована військовими однієї з механізованих бригад.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Що передувало: З початку цієї доби російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, гранатомети та іншу зброю.