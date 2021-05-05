Найманці випустили ракету, яка спричинила пожежу біля Попасної
Середа, 5 травня 2021, 23:08
Російські окупанти випустили керовану ракету біля Попасної, яка спричинила пожежу.
Джерело: ОТУ "Північ"
Деталі: Ракета розірвалась біля цивільного сектору, після чого відбулось займання.
Минулося без жертв серед населення. Наразі пожежа локалізована військовими однієї з механізованих бригад.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Що передувало: З початку цієї доби російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, гранатомети та іншу зброю.
Українська правда