Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба
Четвер, 6 травня 2021, 07:03
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба буде обговорювати список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.
Джерело: Кулеба в CNN
Деталі: Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.
Кулеба уточнив, що мова йде не тільки про отримання зброї від Штатів, а і про покупку, оскільки партнерство повинно бути взаємовигідним.
Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".
Передісторія:
- Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.
- Окрім Кулеби, Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
- Під час візиту буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України. Також планується обговорити взаємодію у сфері торгівлі і інвестицій.
- У США заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.