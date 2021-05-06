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Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба

Четвер, 6 травня 2021, 07:03

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба буде обговорювати список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Джерело: Кулеба в CNN

Деталі: Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

Кулеба уточнив, що мова йде не тільки про отримання зброї від Штатів, а і про покупку, оскільки партнерство повинно бути взаємовигідним.

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

Передісторія:

  • Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом. 
  • Окрім Кулеби, Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 
  • Під час візиту буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України. Також планується обговорити взаємодію у сфері торгівлі і інвестицій. 
  • У США заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.

Теми: СШАКулеба Дмитро


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