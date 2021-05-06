Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба буде обговорювати список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Джерело: Кулеба в CNN

Деталі: Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

Кулеба уточнив, що мова йде не тільки про отримання зброї від Штатів, а і про покупку, оскільки партнерство повинно бути взаємовигідним.

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

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