Бойовики засудили за "шпигунство" чоловіка, який повернувся в ОРЛО по обміну

Так званий "верховний суд" угруповання "ЛНР" засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі нібито за звинуваченням в "шпигунстві" на користь України.

Джерело: "генеральна прокуратура" бойовиків, "Новини Донбасу"

Деталі: Чоловік потрапив в окремі райони Луганської області в ході обміну полоненими.

Бойовики запевняють, що він нібито був завербований співробітниками СБУ у 2017 році під час перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську. Його звинувачують в зборі та передачі відомостей військового характеру Службі безпеки України.

А за це, повідомляє бандформування, чоловіка включили в списки обміну.

Нагадаємо: Бойовики не підтримують обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО, хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей.