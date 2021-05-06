Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики засудили за "шпигунство" чоловіка, який повернувся в ОРЛО по обміну

Четвер, 6 травня 2021, 15:38
Бойовики засудили за шпигунство чоловіка, який повернувся в ОРЛО по обміну

Так званий "верховний суд" угруповання "ЛНР" засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі нібито за звинуваченням в "шпигунстві" на користь України.

Джерело: "генеральна прокуратура" бойовиків, "Новини Донбасу"

Деталі: Чоловік потрапив в окремі райони Луганської області в ході обміну полоненими.

Бойовики запевняють, що він нібито був завербований співробітниками СБУ у 2017 році під час перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську. Його звинувачують в зборі та передачі відомостей військового характеру Службі безпеки України.

А за це, повідомляє бандформування, чоловіка включили в списки обміну.

Нагадаємо: Бойовики не підтримують обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО, хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: