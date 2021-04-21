Процес обміну утримуваними не рухається – Єрмак

Процес обміну утримуваними між Україною та ОРДЛО не рухається, хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей.

Джерело: Офіс президента з посиланням на керівника Андрія Єрмака

Пряма мова Єрмака: "Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п'ятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули".

Деталі: Відповідну інформацію Єрмак передав послам країн "Великої сімки" під час зустрічі. Керівник ОП також заявив, що Україна очікує посилення тиску на Росію через її війська біля українського кордону.

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