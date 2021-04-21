Процес обміну утримуваними не рухається – Єрмак
Середа, 21 квітня 2021, 23:10
Процес обміну утримуваними між Україною та ОРДЛО не рухається, хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей.
Джерело: Офіс президента з посиланням на керівника Андрія Єрмака
Пряма мова Єрмака: "Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п'ятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули".
Деталі: Відповідну інформацію Єрмак передав послам країн "Великої сімки" під час зустрічі. Керівник ОП також заявив, що Україна очікує посилення тиску на Росію через її війська біля українського кордону.
Передісторія:
- Спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики голови української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що наразі на окупованій частині Донбасу бойовики утримують до 300 людей.
- У 2020 році відбувся один обмін полоненими: за 20 полонених і заручників російській стороні передали 18 утримуваних осіб, яких звинувачували у різних злочинах в Україні (четверо з них відмовилися повертатися до окупантів).
- На початку березня СБУ повідомила, що 268 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Українська правда