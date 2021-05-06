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На сайті Ради з'явився законопроєкт про онлайн-прописку

Четвер, 6 травня 2021, 17:29
На сайті Ради з'явився законопроєкт про онлайн-прописку

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт, прийняття якого дозволить, здійснювати реєстрацію місця проживання онлайн.  

Джерело: повідомлення Мінцифри, інтерв’ю мінстра цифровох трансформації Михайла Федорова Громадському радіо

Деталі: Законопроєкт № 5463 під назвою "Проект Закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" вже з’явився на сайті Ради.

За словами Федорова, після ухвалення законопроєкту послуга буде доступна усім українцям — незалежно від того, який паспорт вони мають, — паперовий або ID-картку.

Крім того, буде скасовано штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання.

Пряма мова Федорова: "Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати.

Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною.

Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги".

"На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу. Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн".

Передісторія:

  • Раніше Федоров заявляв, що онлайн-пропису запустять 17 травня на Дія Саміті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радасуспільство
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