На сайті Ради з'явився законопроєкт про онлайн-прописку
На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт, прийняття якого дозволить, здійснювати реєстрацію місця проживання онлайн.
Джерело: повідомлення Мінцифри, інтерв’ю мінстра цифровох трансформації Михайла Федорова Громадському радіо
Деталі: Законопроєкт № 5463 під назвою "Проект Закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" вже з’явився на сайті Ради.
За словами Федорова, після ухвалення законопроєкту послуга буде доступна усім українцям — незалежно від того, який паспорт вони мають, — паперовий або ID-картку.
Крім того, буде скасовано штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання.
Пряма мова Федорова: "Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати.
Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною.
Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги".
"На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу. Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн".
Передісторія:
- Раніше Федоров заявляв, що онлайн-пропису запустять 17 травня на Дія Саміті.