"Шахтар" переміг "Минай" у скандальному матчі: закарпатці відмовлялись виходити на поле

Донецький "Шахтар" здолав "Минай" у матчі 25 туру української Прем`єр-Ліги з рахунком 4:0.

Поєдинок пройшов у Києві у четвер 6 травня.

Щоправда, ця гра мала усі шанси не відбутися. За пару годин до гри у ЗМІ з`явилася інформація, що "Минай" не приїде на НСК "Олімпійський" на матч із "Шахтарем". Закарпатська команда таки прибула на стадіон, але із 40-хвилинним запізненням. Надалі з`явилася інформація, що гравці команди закрилися в роздягальні і не збираються виходити на гру.

Однією із основних причин демаршу гравців стала інформація, що за день до гри було зроблено багато ставок у букмекерських конторах на тотал гри більше 3,5 м`ячі, і в самій команді намагаються розібратися із ситуацією, зазначали в ЗМІ.

Станом на 19:02 гра не розпочалася, але вже за 15 хвилин надійшла інформація, що футболісти "Минаю" таки вийдуть на поле. Матч розпочався із запізненням на 35 хвилин. Пізніше стало відомо, що "Минай" після матчу зробить офіційну заяву по подіях навколо початку самої гри.

Варто додати, що власник "Минаю" Валерій Пересоляк потрапив під санкції РНБО у боротьбі з контрабандою. Багато хто вважав, що після санкцій щодо Пересоляка "Минай" також матиме відповідні фінансові проблеми.

Що стосується самої гри, то "Минай" намагався щось протиставити "гірникам", але все марно. Рахунок ще в першому таймі відкрив ударом головою з метрів 12-ти Тарас Степаненко. Після удару Дентінью м`яч влучив у штангу воріт "Миная".

У заключні 45 хвилин зустрічі "Шахтар" без проблем довів гру до перемоги, забивши ще три м`ячі. Спочатку гол на свій рахунок записав Манор Соломон, а потім забитим м`ячем відзначився Майкон. На 80-й хвилині Угочукву міг забити гол престижу, але не зумів переграти Анатолія Трубіна.

За хвилину Тарас Степаненко оформив дубль, зробивши рахунок 4:0.

Після поразки "Шахтарю" "Минай" втратив навіть теоретичні шанси залишитися у Прем`єр-лізі і на команду із Закарпаття очікує пониження в класі. Донецька команда після цієї перемоги гарантувала собі друге місце за тур до завершення чемпіонату.