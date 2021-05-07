Ветеран АТО Пекельний, на якого напали п’ятеро: Взяв ніж, щоб налякати

Обвинувачений в умисному вбивстві ветеран АТО Андрій Пекельний каже, що взяв ножа, щоб налякати компанію з п’ятьох нападників, які прийшли до нього додому в селі Глещава. Однак один з нападників – Володимир Воробець – накинувся на Пекельного з кулаками попри ніж, і був смертельно поранений.

Джерело: Андрій Пекельний у Zaxid.net

Деталі: Пекельний каже, що на дискотеці його штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. На це він зробив зауваження – що "тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде". Хлопець у відповідь накинувся на Пекельного з кулаками. За його словами, вони "пошарпалися".

Пекельний почав тікати, щоб уникнути подальшого конфлікту, і помітив, що його переслідують п’ятеро незнайомців, серед них – і хлопець з дискотеки. За його словами, вони навмисно бігли за ним, бо не місцеві і не знали, де він живе.

П’ятеро молодиків забігли на подвір’я, почали бити руками по вікнах, копали стіни, а пізніше зірвали дверну клямку. У будинку, окрім Пекельного, була мама. Вона страждає на психологічні розлади та має інвалідність. За словами Пекельного, вона дуже злякалася і почала кричати.

Тому він вирішив вийти з будинку прогнати нападників. З собою Пекельний узяв ніж, щоб налякати, і демонстративно показав його.

Пряма мова Пекельного: "Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути їх моє подвір’я, але Володимир (Воробець – УП) знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем.

Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, це померла людина".

Деталі: Зазначається, що Володимир Воробець одразу кинувся тікати, перескочив паркан, застрибнув в квітник, а потім звідти вибіг на вулицю. Разом з іншими нападниками хлопець пробіг ще 300 метрів, аж потім зупинився. Зі слів Пекельного, вони стояли разом і близько 15-ти хвилин про щось розмовляли. Потім, коли Володимир почав непритомніти, то його друзі намагалися його занести до легкового автомобіля, аби поїхати назустріч медикам.

В той час Пекельний уже подзвонив до поліції і повідомив, що хлопці з сусіднього села напали на нього, і можливо готують ще один напад. Також Пекельний попросив викликати швидку допомогу і повідомив про одного пораненого, однак медики тільки констатували факт смерті Воробця.

Наразі Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом у Глещаві на Тернопільщині.

Передісторія: