Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ветеран АТО Пекельний, на якого напали п’ятеро: Взяв ніж, щоб налякати

П'ятниця, 7 травня 2021, 05:14
24 канал

Обвинувачений в умисному вбивстві ветеран АТО Андрій Пекельний каже, що взяв ножа, щоб налякати компанію з п’ятьох нападників, які прийшли до нього додому в селі Глещава. Однак один з нападників – Володимир Воробець – накинувся на Пекельного з кулаками попри ніж, і був смертельно поранений.

Джерело: Андрій Пекельний у Zaxid.net

Деталі: Пекельний каже, що на дискотеці його штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. На це він зробив зауваження – що "тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде". Хлопець  у відповідь накинувся на Пекельного з кулаками. За його словами, вони "пошарпалися".

Пекельний почав тікати, щоб уникнути подальшого конфлікту, і помітив, що його переслідують п’ятеро незнайомців, серед них – і хлопець з дискотеки. За його словами, вони навмисно бігли за ним, бо не місцеві і не знали, де він живе.

П’ятеро молодиків забігли на подвір’я, почали бити руками по вікнах, копали стіни, а пізніше зірвали дверну клямку. У будинку, окрім Пекельного, була мама. Вона страждає на психологічні розлади та має інвалідність. За словами Пекельного, вона дуже злякалася і почала кричати.

Тому він вирішив вийти з будинку прогнати нападників. З собою Пекельний узяв ніж, щоб налякати, і демонстративно показав його.

Пряма мова Пекельного: "Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути їх моє подвір’я, але Володимир (Воробець – УП) знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем.

Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, це померла людина".

Деталі: Зазначається, що Володимир Воробець одразу кинувся тікати, перескочив паркан, застрибнув в квітник, а потім звідти вибіг на вулицю. Разом з іншими нападниками хлопець пробіг ще 300 метрів, аж потім зупинився. Зі слів Пекельного, вони стояли разом і близько 15-ти хвилин про щось розмовляли. Потім, коли Володимир почав непритомніти, то його друзі намагалися його занести до легкового автомобіля, аби поїхати назустріч медикам.

В той час Пекельний уже подзвонив до поліції і повідомив, що хлопці з сусіднього села напали на нього, і можливо готують ще один напад. Також Пекельний попросив викликати швидку допомогу і повідомив про одного пораненого, однак медики тільки констатували факт смерті Воробця.

Наразі Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом у Глещаві на Тернопільщині.

Передісторія:

  • 5 травня стало відомо, що 24-річний Андрій Пекельний, житель села Глещава Тернопільської області, смертельно травмував одного з, як повідомлялося, шести нападників, які прийшли до нього додому після словесної перепалки на дискотеці. 
  • Пекельному інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, йому оголосили підозру згідно статті 118 ККУ.  Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. 
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав пред’явлення підозри передчасним та необґрунтованим.

Теми: Тернопільська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Facebook видалив мережу акаунтів, пов’язану зі “Слугою народу”

У День піхоти на сході України загинув піхотинець 93 бригади - ОМбр

Новини 6 травня: зустріч Зеленського та Блінкена, нові президентські рейтинги

"Шахтар" переміг "Минай" у скандальному матчі: закарпатці відмовлялись виходити на поле

ЦВК про вибори на 87 окрузі: Виникла екстраординарна ситуація

Прокуратура наполягатиме на екстрадиції затриманого в Іспанії "майданівця"

Усі новини...
Тернопільська область
Шість на одного: АТОвець смертельно поранив нападника на Тернопільщині
На Тернопільщині почались антитерористичні навчання
Влада Тернопільщини отримала попередження через вакцинацію поза чергою – ОП
Останні новини
05:14
Ветеран АТО Пекельний, на якого напали п’ятеро: Взяв ніж, щоб налякати
04:11
Генсек ООН: Концентрація вуглекислого газу сягнула максимуму за 3 млн років
03:15
Британія вивела свої військові кораблі з вод Джерсі
02:11
25 людей загинули в перестрілці поліції та наркоторговців у Ріо-де-Жанейро
01:29
Facebook видалив мережу акаунтів, пов’язану зі “Слугою народу”
00:30
На Донбасі загинув військовий від кулі снайпера — ЗМІ
23:48
Єрмак про зустріч Зеленського з Байденом: Дати немає, але є зацікавленість на високому рівні
23:25
Один із фігурантів справи про "замах на Лукашенка" просить статус біженця в Україні
23:24
Кулеба: Нова влада США ні разу не дорікала Зеленському скандалом із Трампом
23:10
Спалах коронавірусу в Індії: український уряд готовий поділитись киснем
Усі новини...