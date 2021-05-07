Індія побила власний COVID-рекорд з кількості нових хворих

За добу 5 травня у світі виявили 846 453 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 414 433 нові зараження. Це більше, аніж рекорд днем раніше - 412 618 хворих.

До першої трійки країн світу за кількістю нових хворих також потрапили Бразилія - 72 559 хворих, США – 47 819.

Крім того, 24 086 хворих в Аргентині, а 22 388 – в Туреччині.

За цим показником Україна знаходиться на 20 місці у світі (6 038 хворих) – між Іраком (6 233) та Індонезією (5 647). Серед європейських країн Україна – на 8 місці.

За добу померли 13 774 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна – сьома у світі і друга в Європі.

134,8 млн людей одужали від недуги, хворіють 18,5 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 5 травня в Україні: