Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини

Четвер, 6 травня 2021, 08:18
Коронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини

За добу 5 травня 6 038 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні, госпіталізували 1 849 хворих, померли 374 людини, а одужали понад 14 тисяч.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook

Деталі: Серед хворих – 271 дитина та 113 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні, а тестувань зробили понад 72 тисячі.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗкоронавірусСтепанов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
МОЗ
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: