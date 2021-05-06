Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини

Четвер, 6 травня 2021, 08:18

За добу 5 травня 6 038 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні, госпіталізували 1 849 хворих, померли 374 людини, а одужали понад 14 тисяч.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook

Деталі: Серед хворих – 271 дитина та 113 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні, а тестувань зробили понад 72 тисячі.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірусСтепанов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаКоронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини

Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк

Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба

Британія направила катери з гарматами до острова Джерсі на тлі погроз Франції

Блінкен прибув до Києва

У Ліги Чемпіонів буде англійський фінал

Усі новини...
МОЗ
Харків’янин звернувся до ОАСК: хоче російську вакцину і звільнення Степанова
В МОЗ пояснили, що робити публічним особам, яким відмовили у вакцинації
Епідемія йде на спад 6-й тиждень, із червоної зони можуть вийти ще 3 області
Останні новини
09:02
На Донбасі 19 обстрілів за добу, двоє бійців ЗСУ поранені
08:40
інфографікаВід COVID вже вакцинували 784 тисячі українців
08:30
Україна обіцяє впровадити "паспорт вакцинаціі", що дасть дозвіл на в'їзд до ЄС
08:18
інфографікаКоронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини
08:00
Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк
07:40
Лідер збройного крила “ХАМАС” вперше за сім років вийшов із тіні — з погрозами Ізраїлю
07:03
Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба
06:20
У Колумбії тривають антиурядові протести, поліція застосовує рушниці
05:30
В Індії зафіксували рекорд заражень і смертей від COVID-19
04:20
Компанія Безоса влітку запускає туристичний політ в космос
Усі новини...