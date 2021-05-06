Коронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини
Четвер, 6 травня 2021, 08:18
За добу 5 травня 6 038 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні, госпіталізували 1 849 хворих, померли 374 людини, а одужали понад 14 тисяч.
Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook
Деталі: Серед хворих – 271 дитина та 113 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні, а тестувань зробили понад 72 тисячі.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда