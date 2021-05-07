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Лукашенко порівняв Білорусь із США і назвав "умову" перевиборів

П'ятниця, 7 травня 2021, 15:23

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що погодиться на повторні вибори президента країни, але тільки якщо разом з Білоруссю це зроблять Сполучені Штати.

Джерело: заява Лукашенка журналістам у п'ятницю, яку передає БЕЛТА

Пряма мова: "Я за. Публічно про це говорю. Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми того ж дня призначимо в Білорусі вибори".

Деталі: Лукашенко вважає, що на останніх виборах президента США у Дональда Трампа вкрали перемогу.

"І вони нам пропонують дострокові вибори. Повторюю: я - за. Разом з американцями: вони "накосячили" більше", - зауважив він.

Псевдопрезіденту ввижається, що Захід намагається пригнічувати Білорусь.

"Це війна - на удушення, на те, щоб задушити, вбити і щоб ми ніколи не підняли голову. Тому що ми їм не підкорилися, не скорилися. Не тому що ми такі герої, а тому що це суперечить нашим інтересам: ми не хочемо більше ходити під чиїмось батогом. Я і здійснюю цю політику. Я це обіцяв і буду робити", - заявив Лукашенко.

Передісторія: Напередодні в Лондоні відбулося засідання міністрів закордонних справ "Великої сімки", де ухвалили комюніке, в якому в тому числі закликали Лукашенка провести нові вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом.

Теми: ЛукашенкоСШАБілорусьвибори


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