Лукашенко порівняв Білорусь із США і назвав "умову" перевиборів
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що погодиться на повторні вибори президента країни, але тільки якщо разом з Білоруссю це зроблять Сполучені Штати.
Джерело: заява Лукашенка журналістам у п'ятницю, яку передає БЕЛТА
Пряма мова: "Я за. Публічно про це говорю. Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми того ж дня призначимо в Білорусі вибори".
Деталі: Лукашенко вважає, що на останніх виборах президента США у Дональда Трампа вкрали перемогу.
"І вони нам пропонують дострокові вибори. Повторюю: я - за. Разом з американцями: вони "накосячили" більше", - зауважив він.
Псевдопрезиденту ввижається, що Захід намагається пригнічувати Білорусь.
"Це війна - на удушення, на те, щоб задушити, вбити і щоб ми ніколи не підняли голову. Тому що ми їм не підкорилися, не скорилися. Не тому що ми такі герої, а тому що це суперечить нашим інтересам: ми не хочемо більше ходити під чиїмось батогом. Я і здійснюю цю політику. Я це обіцяв і буду робити", - заявив Лукашенко.
Передісторія: Напередодні в Лондоні відбулося засідання міністрів закордонних справ "Великої сімки", де ухвалили комюніке, в якому в тому числі закликали Лукашенка провести нові вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом.
Нагадаємо:
- Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
- З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
- У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою – гарантія безпеки його прихильникам.